"ทนายเนวิน" ซัด "เสรีพิศุทธ์" เลิกปั่น หลังพยานงัดเอกสารสิทธิ์ครองที่เขากระโดงถูกต้อง ทำเลื่อนซักค้าน

“ทนายเนวิน” เดือด ซัด “เสรีพิศุทธ์” เลิก “ปั่นจิ้งหรีด” สร้างเรตติ้ง หลังพยานโจทก์งัดเอกสารสิทธิ์ยืนยันครอบครองที่ดินเขากระโดงถูกต้อง ทำจำเลยหักมุมขอเลื่อนซักค้านถึง ต.ค. ทั้งที่ก่อนหน้าคุยโวหลักฐานครบ จี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่าสับขาหลอก-ฟุตเวิร์กจนเสียเวลาคู่ความ
วันที่ (18ส.ค.) นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ในฐานะทนายความ ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และแจ้งความเท็จ กรณีกล่าวหาครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ที่ดินเขากระโดง
โพสต์เฟสบุ๊ค ว่า เพราะเป็นสำนักงานกฎหมายที่รับผิดชอบคดี เห็นคู่ความ คือจำเลย ประโคมข่าวมาเกือบสองเดือนหลังทราบว่าถูกฟ้องเป็นคดีอาญาจากการพูดไปเรื่อย และมีเวลามากพอจะแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดี
พอถึงวันไต่สวนเดินทางมาสร้างกระแส ปั่นจิ้งหรีด จนสังคมเข้าใจผิดคิดว่าลูกความกลัวการเผชิญหน้า โดยไม่มาศาล ไปให้สัมภาษณ์สื่อ ออกเพจ IO ออกเพจสารพัดสื่อจนสับสนว่าความจริงคืออะไรกันแน่ในวันนั้น
จึงต้องมาสื่อสารในเพจของตัวเองว่า ในวันดังกล่าว
พยานผู้รับมอบอำนาจ “โจทก์ ” เบิกความมัดแน่น “จำเลย” จนต้องหักมุมขอเลื่อนซักค้านถึงตุลาคม
พยานโจทก์เบิกความต่อศาลด้วยหลักฐานชัดเจนกว่าหนึ่งชั่วโมงว่า ประชาชนทุกคนมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกล่าวหาของจำเลยที่ใส่ความโจทก์ว่า บุกรุกที่ดินรถไฟ และมีการแจ้งความดำเนินคดีโจทก์และครอบครัว จึงไม่เป็นความจริง แต่พอถึงคิวซักค้าน ฝ่ายจำเลยกลับขอเลื่อนนัดยาวไปถึงเดือนตุลาคม อ้างต้องรวบรวมเอกสารใหม่ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ปั่นกระแสข่าวโวว่าพร้อมสู้หลักฐานในมือครบ
แถมยังอ้างสื่อว่าตั้งใจมาพบ “เนวิน” ทั้งที่รู้เต็มอก ว่าโจทก์มอบอำนาจให้ทนายมาฟ้อง และเบิกความแทนได้ ไม่ต้องมาเอง และเมื่อตนเองก็ตั้งใจมาขอเลื่อนคดีอยู่แล้ว หากมีหลักฐานเด็ดจริงคงไม่ขอเลื่อนนัดให้เสียราคาคุย พอรู้ว่าเสียเปรียบจึงรีบเบี่ยงประเด็นไปเรื่องทางสาธารณะแทน ทั้งที่คนละประเด็นกับคดีนี้
มีคำถามเพียง สร้าง Contents เรียก Rating เข้าใจได้ แต่ควรเลิกปั่นจิ้งหรีด และเข้ามาสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมาย ไม่ใช่สับขาหลอก ฟุตเวิร์ก ไปทั่ว มันเสียเวลาทนายความและคู่ความในคดี
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