“เจเศรษฐ์” เปิดมหาดไทย รับเกษตรกรอีสาน ต่อสายตรงกรมชลฯ เคลียร์ปมที่ดิน-สั่งตั้งกรรมการดึงประชาชนร่วม

วันนี้ (18 ส.ค.)ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าพบผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ที่เดินทางชุมนุมปักหลัก ณ บริเวณถนนอัษฎางค์ ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าและเรียกร้องความเป็นธรรม กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐเรื่องการเวนคืนที่ดิน พร้อมหารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาทางออกร่วมกัน
นายเจเศรษฐ์ ได้กล่าวชี้แจงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมว่า ตนมีความเข้าใจและเห็นใจพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องทนเดือดร้อนและสละเวลาเดินทางข้ามวันข้ามคืนเพื่อมาเรียกร้องสิทธิ แม้ว่าปัญหาการเวนคืนที่ดินจะคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่ตนเห็นว่าเป็น "จุดบอด" ของปัญหาที่ผ่านมา คือการที่คณะกรรมการพิจารณาในระดับพื้นที่ ขาดตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมรับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ “ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานนอกเหนือการกำกับของกระทรวงมหาดไทย ผมได้ต่อสายไปยังท่านอธิบดีกรมดังกล่าวแล้ว ขณะที่ในส่วนของทางจังหวัดที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการจัดทำข้อสรุปสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขรายงานมายังกระทรวงมหาดไทยแล้ว”
นายเจเศรษฐ์ ยังระบุว่า วันนี้ผมได้หารือกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและอุดรธานีแล้ว และได้รับเรื่องจากผู้แทนสมัชชาฯ โดยต่อจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ โดยต้องมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมโต๊ะเจรจา และเปิดโอกาสให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงได้โดยตรง นอกจากนี้ ได้ฝากข้อสังเกตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต้องไปกล่าวอ้างว่ากลัวเนื่องจากทำแล้วจะติดคุก แต่หน้าที่สำคัญคือ “ต้องพยายามหาช่องทางกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อหาแนวทางจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด” ซึ่งนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่เราจะเดินหน้าต่อไป
ด้านตัวแทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานฯ ได้กล่าวตอบรับทิศทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยระบุว่า บรรยากาศการพูดคุยในวันนี้เป็นไปด้วยความนิ่มนวลและใช้เหตุผล ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความหวังมากขึ้น และรู้สึกดีใจที่ระดับนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงมารับฟังปัญหาด้วยตนเอง
"ที่พวกเราเดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย เพราะเชื่อมั่นในบทบาทการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข หลังจากนี้ทางกลุ่มฯ จะกลับไปจัดเตรียมรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อร่วมพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับทางจังหวัดต่อไป แต่ก็ขอฝากวิงวอนให้หน่วยงานระดับจังหวัดเร่งดำเนินการเปิดโต๊ะพูดคุยโดยเร็วที่สุด เพราะชาวบ้านหลายคนมีความเครียดและกังวลใจจนนอนไม่หลับ หากทุกอย่างเดินหน้าไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้องและยุติธรรม พวกเราก็พร้อมจะร่วมมือ" ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับบรรยากาศภายหลังนายเจเศรษฐ์ ได้พบกับกลุ่มผู้ชุมนุม และแกนนำผู้ชุมนุม พบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกลุ่มผู้ชุมนุมมีความพึงพอใจ และเดินทางกลับ