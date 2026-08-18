"สุรศักดิ์" เผยอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทยพลัส” คาดเงินสะพัด 5,000 ล้าน กระตุ้นท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้าย

“รมว.ท่องเที่ยวฯ“ เผย สศช.แจง ครม.อยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” คาดเงินสะพัด 5,000 ล้านบาท เชื่อ ดึงนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายขยับขึ้น
เมื่อเวลา 11.05 น.วันที่ 18 ส.ค.ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงความคืบหน้าโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.แต่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ในที่ประชุม ครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้ โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้าน ขณะเดียวกันเรารับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้เรื่องของแผนการใช้เงิน รวมถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนั้นจะพยายามที่จะทำแผนต่างๆให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้
รมว.ท่องเที่ยว กล่าวว่าฯ สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการนี้ ในเฟสแรก อยู่ที่ 1,750 ล้านบาท หากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้าง แต่หลังจากวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลง 2-3% โดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการณ์ตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ที่กว่า33 ล้านคน และเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้น รวมถึงจะมีเปิดสายการบินใหม่จากประเทศต่างๆคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส จะกระตุ้นเงินหมุนเวียนในประเทศได้มากน้อยแค่ไหน นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000ล้านบาทขึ้นไป ในภาคบริการท่องเที่ยว โรงแรมที่พักผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว จะได้รับการกระตุ้นอย่างทั่วถึง