“ขิง” เมินคนมองปลัดพลังงานคนใหม่สายตรง “เนวิน” ดูความเหมาะสม-อายุราชการ 4 ปีพอดี รับ “ณัฐพล” เคยเป็นตัวเลือก

“เอกนัฏ” เมินคนโยงปลัดพลังงานคนใหม่ เป็นสายตรง “เนวิน” ชี้ดูความเหมาะสม - อายุราชการ 4 ปีพอดี ลั่นใครพร้อมลุยแก้ปัญหาก็มาด้วยกันได้ รับ “ณัฐพล” เคยเป็นตัวเลือก
วันที่ 18 ส.ค.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในเลือก นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน คนใหม่ ว่าดูเป็นคนที่มีความเหมาะสม และช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำ เห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์ และมีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จึงตัดสินใจเลือก นายฉันทานนท์ เป็นปลัด ซึ่งในกระทรวงพลังงานเอง อธิบดีเก่ง ๆ ก็มี แต่หลายคนยังมีอายุราชการอีกเยอะ เกษียณหลังปี 75 เป็นต้นไป ยังมีโอกาสได้ทำงานแสดง
เมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้ นายเอกนัฏ เป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า รัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้ว ต้องไปขอตัวจากนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และเสนอเข้า ครม.เป็นไปตามกระบวนการ
เมื่อถามว่ามีการทาบทามกันนานหรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่าคุยกันอยู่แล้ว ตอนแรกก็มีทางเลือกหลายทาง แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็มองว่านายฉันทานนท์ เหมาะสมที่สุด
เมื่อถามว่าเป็นโควตาบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือไม่ นายเอกนัฏ หัวเราะ ก่อนจะบอกว่า เป็นคนละเรื่อง
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายเอกนัฏ อยากได้นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปช่วยงาน นั้น นายเอกนัฏ กล่าวว่า ตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานด้วยกันดี ก็ยอมรับว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่น หรือข้าราชการระดับเทียบเท่าได้
เมื่อถามว่าได้คุยกับนายฉันทานนท์ บ่อยหรือไม่ นายเอกนัฏ ยอมรับว่าคุยกันบ่อย
เมื่อถามว่าอายุราชการที่เหลืออยู่ 4 ปี เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกนายฉันทานนท์ใช่หรือไม่ นายเอกนัฏ มองว่ากำลังดี เพราะวาระของปลัดจะมี 4 ปี หากไม่มีการโยกย้าย ซึ่งใกล้เคียงกับอายุราชการของนายฉันทานนท์ ส่วนงานในปัจจุบัน ยืนยันว่ายังไงก็ต้องเดิน ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่า นายฉันทานนท์ เคยเป็นอดีตคณะทำงาน ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งครั้งนี้ใช่หรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า ตนสนใจแต่เรื่องปัจจุบัน และเรื่องอนาคตที่ตนต้องทำ ถ้าคุยกับใครแล้วรับ เข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคต ไม่ได้โรยด้วยความสบายแน่นอน ก็ต้องสู้ ใครพร้อมสู้กับตนก็มาด้วยกันได้ แค่นั้นเอง