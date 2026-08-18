โยกข้ามห้วย! ครม.ไฟเขียว “ฉันทานนท์ วรรณเขจร” นั่งปลัดพลังงานคนใหม่ - ปลัดอุตฯ ยังไม่เคาะ รอนายกฯ กลับ

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง “ฉันทานนท์ วรรณเขจร” ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วัย 55 ปี นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ หลังชื่อ “ณัฐพล รังสิตพล” ถูกจับตาโยกจากปลัดอุตสาหกรรมมารับตำแหน่ง แต่ติดขั้นตอนจนไม่สามารถแต่งตั้งได้ ขณะที่เก้าอี้ปลัดอุตสาหกรรมยังว่าง รอนายกรัฐมนตรีกลับจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่
การแต่งตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่าอาจมีการโยกย้าย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายได้ เนื่องจากติดขั้นตอนบางประการ
ล่าสุด ในสัปดาห์นี้จึงมีการเสนอชื่อ นายฉันทานนท์ เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทน ขณะที่ตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยจะรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากต่างประเทศก่อน จึงจะมีการพิจารณาดำเนินการในส่วนดังกล่าวต่อไป
สำหรับ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ปัจจุบันอายุ 55 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และล่าสุด ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ ครม.จะมีมติเห็นชอบให้เข้ามารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ถือเป็นการขยับเข้าสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงของกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางด้านพลังงานของประเทศ