เปิดวาระ ครม.พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำ–ร่างกฎหมาย–ความร่วมมือระหว่างประเทศ-งบประมาณปี 2570

ที่ประชุม ครม.เตรียมพิจารณา โครงการอ่างเก็บน้ำ–ร่างกฎหมาย–ความร่วมมือระหว่างประเทศ และงบประมาณปี 2570
มีรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(18 ส.ค.) ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ไปปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป้นทางการ โดยมีวาระสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ร่างกฎหมาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระทรวงแรงงาน เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีหมายเหตุว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว
รวมถึง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีหมายเหตุว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับศาลประจำอนุญาโตตุลาการ และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับศาลประจำอนุญาโตตุลาการ พ.ศ….
ส่วนการรับรองปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคลากรด้านมนุษยธรรม กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ โดยนายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 17 - 22 ส.ค.
ด้านกระทรวงวัฒนธรรม เสนอการจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์ โดยกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ โดยนายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 17 - 22 ส.ค. 69
ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 11 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
โดยจะมีการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค. 69 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
และอีกหนึ่งวาระสำคัญ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำหรับวาระของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เสนอรายงานประจำปี 2567ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง หรือ กค. เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1-4ปี 2568
ด้านกระทรวงมหาดไทย หรือ มท. มีวาระที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา การจัดงานประเพณี
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. มีวาระที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก กรณีการไว้ทรงผมของนักเรียน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ กษ. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ….
กระทรวงคมนาคม หรือ คค. เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) พ.ศ. ….
กระทรวงแรงงาน เสนอร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวม 2ฉบับ
ส่วนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คสช. มีวาระเสนอมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน
ด้านกระทรวงการต่างประเทศ มีวาระการเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบูร์ก เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบวร์ค และการเลื่อนสถานะสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบูร์ก เป็นสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบวร์ค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นอกจากนี้ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย คือ นายมิชาเอล ไรฟ์เฟินชตูล ขณะที่รัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย คือ นางสาวอะแมนดา สโตรแฮน
ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ สปน. เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะกรรมการประเมินผลฯ เสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
และสำนักงบประมาณ หรือ สงป. เสนอคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ