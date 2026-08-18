“ซินเคอหยวน” ปล่อยคลิปหลังมอก.24 โต้กระแส เหล็กต้นเหตุอาคารถล่ม ชูหลักวิศวกรรมวัดคุณภาพ ไม่ใช่ตัดสินจาก “เตาหลอม”

“ซินเคอหยวน” ปล่อยคลิปหลังเวทีประชาพิจารณ์ มอก.24 โต้กระแสโยน “เหล็กต้นเหตุ” อาคารถล่ม ชูหลักนิติวิศวกรรมต้องตรวจทั้งออกแบบ-ก่อสร้าง-ฐานราก-วัสดุ ย้ำมาตรฐานควรตัดสินด้วยผลทดสอบ ไม่ใช่ประเภทเตาหลอมเพียงอย่างเดียว
วันนี้(18 ส.ค.) ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หรือ มอก.24 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ซึ่งมีการถกเถียงอย่างเข้มข้นถึงมาตรฐาน คุณภาพ และกรรมวิธีการผลิต โดยเฉพาะการใช้เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า หรือ Induction Furnace (IF) ล่าสุด บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เผยแพร่คลิปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารและคุณภาพเหล็ก หลังบริษัทตกเป็นเป้ากระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม
คลิปเปิดด้วยคำถามว่า “บ้านหรือคอนโดที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ มีความปลอดภัยจริง ๆ แค่ไหน” พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเกิดเหตุอาคารถล่ม กระแสสังคมมักตั้งคำถามถึงคุณภาพเหล็กและโรงงานผู้ผลิตอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ในหลักวิศวกรรม ความมั่นคงปลอดภัยของอาคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงงานหรือวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงปัจจัยเดียว
ซินเคอหยวนยกกรณีอาคาร สตง. ถล่ม โดยระบุว่า ช่วงแรกหลังเกิดเหตุ กระแสบนสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งพุ่งเป้ามายังเหล็กของบริษัท ทั้งที่โครงการดังกล่าวใช้เหล็กจากผู้ผลิตหลายราย และขณะนั้นกระบวนการตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาสาเหตุยังไม่สิ้นสุด
บริษัทอธิบายว่า การวิเคราะห์ความเสียหายตามหลักนิติวิศวกรรมต้องพิจารณาอย่างน้อย 4 ปัจจัย ได้แก่ การออกแบบ ว่าคำนวณการรับแรงและโครงสร้างถูกต้องหรือไม่ การก่อสร้าง ตั้งแต่การเข้าแบบ ผูกเหล็ก และเทคอนกรีตเป็นไปตามแบบและมาตรฐานหรือไม่ ปฐพีวิศวกรรม ทั้งฐานราก เสาเข็ม และความสามารถรับแรงของชั้นดิน และ คุณภาพวัสดุ ซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถตัดสินจากภาพหรือกระแสข่าวเพียงอย่างเดียว
ซินเคอหยวนจึงเห็นว่า การด่วนสรุปว่าเหล็กหรือผู้ผลิตรายใดเป็นสาเหตุ โดยยังไม่ได้พิจารณาปัจจัยทางวิศวกรรมอื่นอย่างรอบด้าน อาจทำให้สังคมได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อน และสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการก่อนกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทระบุว่า หลักฐานทางนิติวิศวกรรมและผลการตรวจสอบจากสถาบันด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ได้ชี้ว่าเหล็กเส้นของบริษัทเป็นต้นเหตุของการถล่ม ขณะที่การตรวจสอบด้านโครงสร้างมุ่งไปยังบริเวณ shear wall หรือผนังรับแรงเฉือนบริเวณช่องลิฟต์ รวมถึงระบุถึงการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าไม่พบความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
การปล่อยคลิปเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการถกเถียงเรื่องปรับปรุง มอก.24 ซึ่ง “กรรมวิธีการผลิต” กลายเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะข้อเสนอจำกัดการผลิตเหล็กเส้นด้วยเตา IF ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการบางส่วนเสนอให้การกำหนดมาตรฐานยึดข้อมูลทางวิชาการ ผลการทดสอบ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ มากกว่าตัดสินจากประเภทเทคโนโลยีการผลิตเพียงอย่างเดียว
สารสำคัญจากคลิปจึงมุ่งตั้งคำถามว่า “อะไรคือเกณฑ์ตัดสินว่าเหล็กปลอดภัย” และการกำกับอุตสาหกรรมควรให้น้ำหนักกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์ตรวจสอบ หรือประเภทของกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยชี้ว่าไม่ว่าเหล็กจะผลิตด้วยเทคโนโลยีใด หากนำมาใช้ในงานก่อสร้างก็ต้องผ่านข้อกำหนดด้านองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด
การสื่อสารครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการชี้แจงกรณีอาคาร สตง. แต่ยังสะท้อนจุดยืนของซินเคอหยวนท่ามกลางการพิจารณาทิศทางใหม่ของ มอก.24 ว่า การตัดสินผู้ผลิตและเทคโนโลยีการผลิตควรอยู่บนฐานของ “ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้” มากกว่าการเชื่อมโยงจากเหตุการณ์หรือกระแสสังคม
คลิปทิ้งท้ายด้วยคำถามถึงผู้บริโภคว่า เมื่อความปลอดภัยของอาคารเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า “เหล็กแบบไหนปลอดภัยและได้มาตรฐาน” พร้อมระบุว่าจะนำเสนอคำตอบในตอนต่อไป ท่ามกลางการจับตาทิศทางปรับปรุง มอก.24 ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย