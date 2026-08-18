จับตา “ปลัดป็อบ” สุดยื้อเก้าอี้ปลัดมหาดไทย ต้องอกหักมารักษาแผลใจที่ทำเนียบฯ

นอกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในความสนใจว่าใครจะได้ขึ้นมานั่งแล้ว
ยังมีอีกตำแหน่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือตำแหน่ง “ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ที่ “ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร” จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้
จะว่าไปแล้ว ตำแหน่ง “ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” มีความสำคัญอยู่ในระดับ “หัวแถว” ของหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดเลยทีเดียว เพราะอยู่ในศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน คือทำเนียบรัฐบาล และยังได้ทำงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี อีกต่างหาก
แต่ไม่รู้ทำไมในช่วงที่ผ่านมา บ่อยครั้งเก้าอี้ตัวนี้ มักเก็บไว้ให้คน “อกหัก” จากที่อื่น มารักษาใจ!
ตอนนี้ปลัดกระทรวงอื่นๆ หลายกระทรวง ได้มีความเคลื่อนไหวไปแล้ว แต่ “ปลัดสำนักนายกฯ” ยังเงียบอยู่ จึงเกิดคำถามว่า “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รอใครอยู่ จึงยังไม่ตัดสินใจ
หากจับจากกระแสข่าวแล้วนำมาเชื่อมโยงกับเก้าอี้ตัวนี้ ก็มีชื่อของ “ฉัตรชัย บางชวด” เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มีข่าวว่าอาจจะถูกเปลี่ยนตัว แล้วเอาทหารกลับมาคุมหน่วยงานนี้อีกครั้ง
ตำแหน่งเลขาฯสมช. เป็นข้าราชการระดับ 11 ถ้าจะย้าย “ฉัตรชัย” ก็ต้องมีเก้าอี้ ระดับ 11 ไว้รองรับ ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งปลัดสำนักนายกฯ ก็ได้ เพราะยังว่างอยู่
แต่ถ้าจะเป็น “ฉัตรชัย” จริง “เสี่ยหนู” ก็ไม่น่าจะรีรอ ลังเล หากทหารขอมา
อีกคน ที่ถูกจับมาโยงกับเก้าอี้ตัวนี้ คือ “ปลัดป็อบ” อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเหลืออายุราชการอีก 5 ปี และมีข่าวถูกเลื่อยขาเก้าอี้อยู่บ่อยๆ จนต้องเกาะติดเป็นเงาตามตัว “อนุทิน” ทุกวันนี้ หวังพึ่งบารมีปกป้อง
ชื่อของ “อรรษิษฐ์” ถูกหยิบมาพูดถึง เพราะมีข่าวมาตลอดว่า “เนวิน” ต้องการปูนบำเหน็จ “นฤชา โฆษาศิวิไลซ์” อธิบดีกรมการปกครอง ที่เคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดก่อนเกษียณอายุราชการ
แต่ “ปลัดป็อบ” ยังพยายามยื้อ โดยให้ “อนุทิน” ช่วยขวางลำไว้
แต่ถ้าถึงที่สุด ยื้อไม่ไหว “ปลัดป็อบ” ก็ยังมีเก้าอี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้นั่ง คราวนี้ก็จะได้อยู่ใกล้ชิดนายกฯ ไปยาวๆ
หรือนี่คือคำตอบที่ว่า ทำไม “อนุทิน” ยังไม่ตั้งใครมานั่งเก้าอี้ตัวนี้!
ต้องจับตาว่า วาระการแต่งตั้งปลัดสำนักนายกฯ จะถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของครม. ในสัปดาห์นี้ หรือเมื่อไร?! และใครจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้!!