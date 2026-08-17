นายกฯถึงซิดนีย์เยือนออสซี่เป็นทางการ ขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เดินหน้าความร่วมมือรอบด้าน

โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซิดนีย์ เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย–ออสเตรเลีย เดินหน้าความร่วมมือรอบด้าน
วันนี้ (17 สิงหาคม 2569) เวลา 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเร็วกว่าไทย 3 ชั่วโมง นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17–20 สิงหาคม 2569 ตามคำเชิญของนายแอนโทนี แอลบาเนซี (The Honourable Anthony Albanese) นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดยการเยือนครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย–ออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างรอบด้าน
เมื่อเดินทางถึง นายไมเคิล จอห์น เดลี (The Honourable Michael John Daley MP) อัยการสูงสุดรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในฐานะผู้แทนผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ นางลอร่า ทอมป์สัน (Mrs. Laura Thomson) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฝ่ายพิธีการทูต สำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย และนางคารินา คาเมรอน (Mrs. Karina Cameron) รองอธิบดีกรมพิธีการทูตของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ให้การต้อนรับ
โดยพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาลออสเตรเลีย
สำหรับวันพรุ่งนี้ (18 สิงหาคม 2569) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญในนครซิดนีย์ ดังนี้
ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ณ Government House จากนั้นจะกล่าวปาฐกถาที่ Lowy Institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของออสเตรเลีย โดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยต่อความสัมพันธ์ไทย–ออสเตรเลีย ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่าน Thai Town เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพบปะพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลีย ก่อนพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Canva Pty Ltd. บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลีย พร้อมเยี่ยมชมสำนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมกิจกรรมพบหารือกับภาคธุรกิจ (Networking Reception) ณ โรงแรม Crown Sydney เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยกับออสเตรเลีย ก่อนรับประทานอาหารค่ำร่วมกับภาคเอกชนไทย และเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์รา โดยมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยาน Fairbairn กรุงแคนเบอร์รา ในเวลา 21.30 น.
“การเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์ไทย–ออสเตรเลียในทุกมิติ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแปลงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง พลังงานสะอาด เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว