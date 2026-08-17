มท.3 ลงพื้นที่ธัญบุรี ติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ กปภ. เร่งเสริมระบบรองรับความต้องการใช้น้ำ เพิ่มโอกาสเข้าถึงน้ำประปา

วันนี้(17 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่สถานีผลิตและจ่ายน้ำธัญบุรี คลอง 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาธัญบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน ความพร้อมของระบบผลิตและจ่ายน้ำ สถานการณ์ความต้องการใช้น้ำของประชาชน และแผนพัฒนาระบบประปา รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ กปภ. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในปัจจุบัน ควบคู่กับการวางระบบเพื่อความมั่นคงในระยะยาว ณ สถานีผลิตและจ่ายน้ำธัญบุรี คลอง 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการติดตามทั้งความพร้อมของระบบผลิตและจ่ายน้ำ และสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ธัญบุรี–หนองเสือ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของ กปภ. สามารถรองรับความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากน้ำประปาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงต้องดูแลให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพียงพอ และเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สำหรับในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาธัญบุรี ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำมากกว่า 85,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ คลองหลวง หนองเสือ องครักษ์ ธัญบุรี และลำลูกกา โดยมีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 4,129 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปี 2574 ความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,801 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จึงจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาระบบประปาล่วงหน้า เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. มีการบริหารจัดการน้ำจากหลายแหล่งเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ โดยสถานีผลิตและจ่ายน้ำธัญบุรี คลอง 13 มีกำลังการผลิต 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผลิตสูงสุด 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีถังน้ำใสรวม 24,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมมีระบบผลิตและแหล่งน้ำเสริมในพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามสถานการณ์
ทั้งนี้ กปภ. มีแผนวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่อำเภอหนองเสือ แบ่งการดำเนินงาน 5 ระยะ วงเงินรวมประมาณ 1,561.738 ล้านบาท โดยระยะที่ 1 มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตที่สถานีคลอง 13 อีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่คลอง 13 วงเงินประมาณ 279.894 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2571 สำหรับพื้นที่คลอง 8 และพื้นที่ที่ กปภ. ยังเข้าไม่ถึง มท.3 ได้กำชับให้ กปภ. ติดตามและพิจารณาแนวทางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชน โดยระยะสั้นมีแผนรับน้ำจากภาคเอกชนเพื่อเสริมปริมาณน้ำในระบบ ขณะที่ระยะยาวจะเร่งพัฒนาระบบผลิตและขยายโครงข่ายจำหน่ายน้ำให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โดย กปภ. พร้อมนำข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนมาประกอบการวางแผนพัฒนาระบบประปา โดยทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการขยายบริการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำประปาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน