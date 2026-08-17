อาณาจักรธุรกิจหมื่นล้าน “AURELIAN GROUP” เปิดตัวยิ่งใหญ่ แต่งตั้ง “ชัชชลัยย์” ประธานกรรมการบริหาร ดึง “แรมโบ้อีสาน”นั่งที่ปรึกษาฯ

วันนี้(17 ส.ค.)ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนายสุชาติฯ ติดราชการต่างประเทศกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัว “AURELIAN GROUP” กลุ่มบริษัท AG ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในงานเปิดตัว AURELIAN GROUP มีแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเปิดตัว AURELIAN GROUP อย่างคับคั่ง โดยได้เปิดตัว AURELIAN GROUP ได้เปิดบริษัทแม่ AURELIAN GROUP และกลุ่มบริษัท AG จำนวน 27 บริษัท โดยครอบคลุมวงจรธุรกิจระหว่าง AURELIAN GROUP บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ 27 บริษัท ออกเป็น 6 เสาหลัก ครอบคลุมวงจรธุรกิจ ได้แก่ (1) Infrastructure & Energy — ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน น้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (2) Property & Assets — Real Estate, Legacy Assets, Asset Management (3) Trade & Logistics — Trading, Commerce, Logistics, Shipping และธุรกิจนำเข้า–ส่งออก (4) Agriculture & Industry — Agro, Fertilizer, Rice, Rubber, Ice และโรงงานอุตสาหกรรม (5) Technology & New Economy — Technology, Digital Platform และธุรกิจเทคโนโลยีในอนาคต (6) Healthcare & Lifestyle — Healthcare, Recovery, Wellness & Fitness, Sports & Entertainment
ในพิธี ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บจ. AURELIAN GROUP ได้ลงนามแต่งตั้ง นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และมอบคำสั่งแต่งตั้งบนเวที และแต่งตั้ง “แรมโบ้อีสาน” ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ โดย ดร.เสกสกลฯ เป็นอดีต สส.หลายสมัย ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาหลายตำแหน่ง เป็นมือประสานสิบทิศ และมอบคำสั่งแต่งตั้งบนเวที
โดย “แรมโบ้อีสาน” มีความสัมพันธ์อันดี เสมือนเป็นพี่ชายแท้ ๆ ที่นับถือของ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บจ. AURELIAN GROUP เป็นคนชักชวนเข้าสู่ทางการเมืองและเป็นมือกฎหมายให้กับฝ่ายการเมืองซีกรัฐบาลในรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และเป็นทนายความส่วนตัวของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ทั้งนี้ในพิธีเปิดตัว ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บจ. AURELIAN GROUP กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ AURELIAN GROUP ในการประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ จำนวน 27 บริษัท โดยมี AURELIAN GROUP เป็นบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ การลงทุน การบริหารเงินทุน และกำกับดูแลบริษัทในเครือให้ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ในระยะต่อไป
“เรามีเป้าหมายเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยตนถือหุ้นใหญ่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมยกระดับพัฒนาองค์กรสู่บริษัทมหาชนจำกัด และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักลงทุนมีส่วนร่วมในการเติบโตของเรา ในอนาคตเรามุ่งสร้าง AURELIAN GROUP ให้เป็นกลุ่มธุรกิจของคนไทยที่ มั่นคง โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและสามารถแข่งขันในระดับสากล ONE VISION. ONE ECOSYSTEM. ONE FUTURE”ดร.ณัฐวุฒิกล่าวเปิดงาน
ต่อจากนั้น ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บจ. AURELIAN GROUP กล่าวขอบคุณประธานในพิธี และเปิดภาพ Presentation จากนั้น พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น ผู้บริหาร AURELIAN GROUP ถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธี ก่อนกล่าวปิดงาน เสร็จสิ้นงานเปิดตัว AURELIAN GROUP อย่างยิ่งใหญ่