BWG แจงปมไม่ให้คณะบุคคลบางส่วนเข้าตรวจโรงงาน ย้ำพร้อมร่วมมือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตาม กม. ตั้งข้อสังเกตสถานะ ความเป็นกลางผู้ร่วมลงพื้นที่

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงงาน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 หลังมีกรณีคณะบุคคลและหน่วยงานบางส่วนเดินทางมายังพื้นที่โรงงาน พร้อมปรากฏโพสต์ทางการเมืองระบุว่าไม่สามารถเข้าตรวจสอบหลุมฝังกลบขยะทั้ง 2 แห่งได้
BWG ระบุว่า บริษัทได้รับการประสานงานล่วงหน้าทางวาจาเฉพาะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเข้าติดตามและตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานตามขั้นตอนราชการ ซึ่งบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม บริษัทชี้แจงว่า ในส่วนของคณะบุคคล หน่วยงานอื่น รวมถึงกรรมาธิการฯ บางส่วนที่ต้องการเดินทางเข้ามาในพื้นที่โรงงานนั้น บริษัทไม่ได้รับการประสานงานหรือหนังสือแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบขั้นตอนราชการ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลโรงงานโดยตรง บริษัทจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในพื้นที่ โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือเข้าตรวจสอบในครั้งนี้
แถลงการณ์ของ BWG ยังตั้งข้อสังเกตต่อสถานะและความเป็นกลางของบุคคลบางรายที่ร่วมเดินทางมายังพื้นที่ โดยระบุว่า หนึ่งในคณะกรรมาธิการฯ ที่เข้ามาในพื้นที่มีภูมิหลังทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่บริษัทเห็นว่าอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงอาจก่อให้เกิดข้อกังขาเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interest และความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทระบุว่า ในฐานะผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร ทั้งกากอุตสาหกรรมอันตรายและไม่อันตราย ซึ่งดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย บริษัทขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักธรรมาภิบาล และระมัดระวังไม่ให้การใช้อำนาจหน้าที่หรือการเข้าตรวจสอบในประเด็นอ่อนไหว ถูกตีความว่าอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นของลูกค้า หรือภาพรวมของระบบจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเพจพรรคประชาชน สระบุรี โพสต์ข้อความระบุว่า ในที่ประชุมกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 มีการตกลงว่า วันที่ 17 สิงหาคม 2569 จะเข้าตรวจสอบหลุมฝังกลบขยะ 2 แห่งร่วมกัน แต่เมื่อถึงวันและเวลานัดหมาย กลับไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ พร้อมระบุว่าจะรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
ก่อนหน้านี้ ได้มีเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งมีบทบาทออกมาให้ความเห็นและขับเคลื่อนประเด็นตรวจสอบผู้ประกอบการจัดการของเสียในพื้นที่สระบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่ถูกนำเสนออ้างถึงบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ซึ่งระบุว่า คู่สมรสของ ดร.พูนศักดิ์ดำรงตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท Waste Management Siam ซึ่งอยู่ในธุรกิจจัดการของเสีย ขณะที่ ดร.พูนศักดิ์เองเคยมีประวัติทำงานในบริษัทดังกล่าวเช่นกัน
ต่อมา ดร.พูนศักดิ์ชี้แจงว่า คู่สมรสไม่ได้มีอำนาจบริหารบริษัท เป็นเพียงวิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับของเสียไม่อันตราย ไม่ใช่ของเสียอันตราย
อย่างไรก็ตาม ชาวโซเชียลบางส่วน ตั้งข้อสังเกต คำชี้แจงดังกล่าวยังไม่ทำให้ข้อกังขาเรื่องความเป็นกลางยุติลงทั้งหมด เพราะแม้ “ของเสียอันตราย” และ “ของเสียไม่อันตราย” จะเป็นกิจการคนละประเภทในทางเทคนิค แต่ทั้งสองยังอยู่ในระบบนิเวศธุรกิจจัดการของเสียเดียวกัน เกี่ยวพันกับใบอนุญาต ผู้ประกอบการ ลูกค้าโรงงาน เส้นทางกากอุตสาหกรรม ต้นทุนการกำจัด และการแข่งขันในตลาดโดยภาพรวม
ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่า คู่สมรสมีอำนาจบริหารหรือไม่ แต่คือ เมื่อผู้มีบทบาททางการเมืองเข้ามาตรวจสอบหรือขับเคลื่อนประเด็นในอุตสาหกรรมเดียวกับที่บุคคลใกล้ชิดมีความเกี่ยวข้อง ได้มีการเปิดเผยและบริหารความเสี่ยงเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบการที่ถูกตรวจสอบและบริษัทที่ถูกอ้างถึงต่างอยู่ในตลาดจัดการของเสีย ซึ่งในแวดวงอุตสาหกรรมถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่มีความเกี่ยวข้องเชิงแข่งขันกัน