"ยศชนัน" ประชุม คกก.ภูมิศาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ ชูแผน Digital Twin Thailand พลิกโฉมประเทศให้สำเร็จใน 4 ปี

"ยศชนัน" นั่งหัวโต๊ะประชุม คกก.ภูมิศาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ ตั้งใจ transform ประเทศไทย ให้เป็น Digital Twin Thailand ภายใน 4 ปี
ทำเนียบ ( 17 ส.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานการประชุมคณะกรรมการภูมิศาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมที่ตนรอคอย ในที่สุดก็เกิดขึ้น คำว่าภูมิสารสนเทศอยู่กับประเทศไทยมายาวนานพอสมควร
ตนคิดว่าครั้งนี้อยากทำให้ทุกคนเห็นมิติ ว่าเราอยากจะเปลี่ยนผ่านข้อมูล ไปเป็น intelligent เพราะเศรษฐกิจของประเทศไทย จุดเด่นของเราจะต้องเป็น intelligent economy โดยธรรมชาติแล้วทุกอย่างต้องมาจากเรื่องของข้อมูล ปัจจุบันมีเรื่องของ AI และ Computing เข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำคือแผน ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี 71 - 75 อยากให้เรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการที่คนมองว่าเรื่องนี้ เป็นสารสนเทศอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง intelligence ของประเทศ กรรมการ 3 ชุดที่ตั้งใหม่ขึ้นมา ชุดแรกจะเกี่ยวข้องกับ Foundation ซึ่งในชุดนี้จะพูดถึงOne Mapค่อนข้างเยอะ และจะมีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของกระทรวงทรัพย์อยู่ในนี้ด้วย จึงอยากทำเรื่องนี้ให้เป็น Data Foundation
ส่วนชุดที่ 2 ปกติจะเป็น Open Data แต่อยากเปลี่ยนเป็น GOAI เพราะ Open Data เป็นส่วนหนึ่ง ของ One Map และการที่เราจะขับเคลื่อน Data ให้คนสามารถเข้ามาพักพิงกับเรื่องนี้ได้ จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับ DE รวมถึงอีกหลายๆที่โดยที่เราไม่ต้องทำเอง แต่เราเป็น Foundation ที่ทำให้ เรื่องสารสนเทศสามารถที่จะขยายผลได้
ชุดที่ 3 dashboard แต่อยากให้เรียกว่า Digital Twin ของประเทศ เพื่อดูสิ่งแวดล้อมต่างๆเอามารวมกัน
ฉะนั้นทั้ง 3 ชุดนี้ สามารถปรับเป็นแนวทาง ดังกล่าวได้เราก็จะสามารถยกระดับแผน Digital Twin Thailand ภายใน 4 ปีต่อไปได้
นายยศชนัน ยังกล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้ง 3 ชุดนี้เพื่อให้เป็น กรรมการที่มองเห็น intelligent Beyond information ซึ่งเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปข้างหน้าเรื่องของ intelligent อันไหนซ้ำซ้อนก็จะมีการพูดคุยกัน เพื่อที่จะดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลได้ ซึ่งหากเราทำเรื่องนี้ตนมั่นใจว่าการประชุมครั้งหน้าสังคมจะจับตามอง เพราะวันนี้ Digital Twin ของประเทศไทย เพื่อที่จะmake Position เป็น Simulator เปลี่ยนผ่านจากแผนที่ที่มองประเทศไทย อาจจะเปลี่ยนเป็น การทดลองอนาคตของประเทศไทยจากข้อมูลตรงนี้