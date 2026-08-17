ปภ.เฝ้าระวังน้ำหลากใกล้ชิด ยันยังไม่มีพายุใหญ่เข้า แต่เตือนพื้นที่เสี่ยงริมน้ำ พร้อมใช้ Cell Broadcast แจ้งเตือนล่วงหน้า

ปภ.เฝ้าระวังน้ำหลากใกล้ชิดประสานท้องถิ่น แต่ยันยังไม่มีพายุใหญ่เข้า แต่เตือนพื้นที่เสี่ยงริมน้ำ พร้อมใช้นวัตกรรม Cell Broadcast แจ้งเตือนล่วงหน้ารวดเร็วผ่านมือถือประชาชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงหน้าฝนนี้ ปภ. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างไรว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้และมีการออกประกาศฉบับต่างๆ เพราะดูจากดาวเทียมและการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสภาพอากาศ จึงได้มีการแจ้งเตือนออกมาหลายฉบับ แต่หลายคนทราบเรายังไม่มีพายุเข้ามาจากฝั่งแปซิฟิก ยังไม่มีน้ำที่สูงขึ้นมากนัก มีแต่น้ำป่าไหลหลากอยู่ในบางพื้นที่ รวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มีการยกตัวสูงขึ้น ซึ่งเราได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยประชาชนแล้ว และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้อาจจะมีผลกระทบในบางพื้นที่ที่ติดริมน้ำ
เมื่อถามว่าในพื้นที่เดิมประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซากจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างไร นายธีรพัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้เราแจ้งเตือนไว้อยู่แล้วเกี่ยวกับทรัพย์สินของประชาชนว่าในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซาก แต่หลังจากที่มีเซลล์บรอดคาสต์(Cell Broadcast)เตือนได้เร็วขึ้น และมีหลายระดับ ยอมรับว่าการแจ้งเตือนในรอบนี้ถือว่าได้รวดเร็ว รวมถึงมีการประสานงานกับหอกระจายข่าวในท้องถิ่นด้วย
เมื่อถามถึงประสิทธิภาพของ เซลล์บรอดคาสต์จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านานเท่าไร นายธีรพัฒน์ กล่าวว่า อันดับแรกต้องเช็คจากสภาพอากาศจากดาวเทียม ซึ่งมีการประชุมกันทุกวัน และมีเวรยามเฝ้ากันตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไปที่พื้นที่ จากที่ดูดาวเทียมว่าพื้นที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือไม่ ขนาดฝนตกกี่มิลลิเมตร ต่อเนื่องกันหรือไม่ ซึ่งจะมีทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งเซลล์บรอดคาสต์ออกไป ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกมาก อยากให้ดูเซลล์บอร์ดแคส ที่แจ้งเตือนว่ามีความรุนแรงขนาดไหน