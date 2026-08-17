“วัฒนา” คว้าเบอร์ 1 นายก อบจ.ขอนแก่น ชูนโยบาย “9ดี เฮ็ดต่อ“ ย้ำผลงานเด่น โปร่งใส ไม่ซอยงบ

“วัฒนา ” คว้าเบอร์ 1 ชิงนายกอบจ.ขอนแก่น ขอทวงความไว้วางใจกว่า 3.3 แสนเสียง ชู “9ดี เฮ็ดต่อ” พร้อมย้ำผลงานบริหารโปร่งใส “ถนนไม่ต้องซอย ทำทั้งซอย ทำทั้งสาย” ไม่แบ่งงบย่อย เดินหน้าทำงานต่อทันที
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายวัฒนา ช่างเหลา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น โดยมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม นายหิมาลัย ผิวพรรณ และนายการุณ โหสกุล ที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และประชาชนชาวขอนแก่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ปรากฎว่า นายวัฒนา ช่างเหลา ได้หมายเลข 1 โดยหลังจากจับสลากหมายเลขประจำ นายวัฒนาได้เดินออกมาทักทายกองเชียร์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ และกล่าวถึงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ที่สั่งให้การเลือกตั้งใหม่ ว่าเป็นเสมือนการคืนความบริสุทธิ์ให้กับตน โดยศาลได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคำพิพากษา ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อเสียง หรือทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม
นายวัฒนา กล่าวว่า การตัดสินใจลงสมัครในครั้งนี้ เพราะตนต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของชาวขอนแก่น โดยเฉพาะชาวขอนแก่นที่เลือกตนในครั้งที่แล้วกว่า 330,000 คะแนน และจากคำพิพากษาของศาล เขียนไว้ชัดเจนว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการซื้อเสียง โดยตนอยากขอโอกาสพี่น้องขาวขอนแก่น เข้าไปสานงานต่อในโครงการและนโยบาย ”9ดี“ ที่ทำค้างไว้ แม้ตนจะดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 ปีเศษ แต่ก็ได้ผลักดันโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการเข้าไปก่องานใหม่เป็นนโยบาย “9ดี เฮ็ดต่อ” ที่มุ่งดูแลชาวขอนแก่นทุกช่วงวัย และใช้ศักยภาพของขอนแก่นทั้งกีฬา วัฒนธรรม มาสร้างเป็นพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลให้คนขอนแก่น
นโยบายของตนในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดนโยบาย 9ดี จากครั้งที่แล้ว ให้เป็นนโยบาย 9ดี เฮ็ดต่อ เพื่อสานต่อโครงการต่างๆ ที่ผมได้ริเริ่มไว้ และก่องานใหม่ เช่น สนับสนุนให้ในเขตเมืองมีรถมินิบัส EV เชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ สนับสนุนให้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนผ่านมือถือ สนับสนุนให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลวงหมอลำ สนับสนุนให้ 26 อำเภอ มี 26 Landmark เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุนให้ลูกหลานขอนแก่นมีงานทำ กลับบ้านเฮาสร้างบ้านเกิด ส่งเสริมให้เด็กขอนแก่นเรียน 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) ต้องไม่มีใครหลุดจากการศึกษาเพราะไม่มีเงิน ผลักดันโครงการอยู่ไสกะรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเข้าเมือง สนับสนุนเกษตรกรปลูกแล้วต้องขายได้ และผลักดันให้ขอนแก่นจัดมหกรรมระดับโลก เช่น ฟุตบอลคิงส์คัพ
“ผมจึงอยากขอโอกาสพี่น้องชาวขอนแก่นเลือกใช้ผมเข้าไปทำหน้าที่นายก อบจ.ขอนแก่น อีกครั้ง ด้วยประสบการณ์ที่พูดแล้วทำจริง พร้อมทำงานต่อทันที ไม่ใช่เข้าไปแล้วทำนโยบายเดิมต่อไม่ได้ ต้องรอแก้งบประมาณปีถัดไปอีก ซึ่งความเดือดร้อนของชาวขอนแก่นจะรอปัญหาการเมืองไม่ได้เด็ดขาด” นายวัฒนา กล่าว
ทั้งนี้ นายวัฒนายังกล่าวต่อว่า การที่ตนเป็นนายก อบจ. ในสมัยที่ผ่านมา ได้พลิกโฉมการจัดทำงบประมาณของ อบจ.ขอนแก่น ขนานใหญ่ ด้วยแนวคิด ”ถนนไม่ต้องซอย ทำทั้งซอย ทำทั้งสาย“ คือการไม่ซอยงบให้ต่ำกว่า 500,000 บาท เพื่อให้การทำถนนเกิดความต่อเนื่องทั้งสาย และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นมาตรฐานใหม่ของ อบจ.ขอนแก่น และตนจะทำเรื่องนี้ต่อไปอย่างแน่นอน หากได้รับความไว้วางใจจากชาวขอนแก่นให้กลับเข้าไปทำหน้าที่นายก อบจ.ขอนแก่น อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้ฝากให้กำลังใจ นายวัฒนา รักษาแชมป์นายก อบจ.ขอนแก่น แม้จะยังไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิด แต่ได้ส่งแม่ทัพของพรรคกล้าธรรม อย่าง น.อ.อนุดิษฐ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค และ นายหิมาลัย เพื่อนสนิทเตรียมทหารรุ่นที่ 25 มาอำนวยการการเลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่น