"อนุทิน" โต้จัดฉากด่านตรวจบุรีรัมย์ค้นรถ ยันแวะลงพื้นที่ ืไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ตำรวจทำหน้าที่ปกติ

"อนุทิน" โต้ปมดรามาจัดฉากด่านตรวจบุรีรัมย์ค้นรถนายกฯ ย้ำ ตร.ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พร้อมเผยช่วงวันหยุดแวะลงพื้นที่ส่วนตัวแบบไม่มีใครรู้ล่วงหน้า เพราะไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้ว แนะไปติดเรื่องอื่นดีกว่า
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการถูกด่านตรวจอาวุธปืนและยาเสพติด ในพื้นที่ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ตรวจค้นรถระหว่างลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ว่า เขาตั้งด่านตรวจปกติ พอดีรถผ่านไป ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดอะไรมาก ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
เมื่อถามว่า ด่านดังกล่าวจับยาเสพติดได้เยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้ ซึ่งมีคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วขนยาเห็นด่านก็ตกใจมอเตอร์ไซค์คว่ำ
เมื่อถามว่าการไปที่ด่านดังกล่าวไม่ได้วางแผนหรือบอกใครไว้ก่อนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วต้องแวะไปบ้าง
เมื่อถามอีกว่า พอมีข่าวออกไปแล้วมีดรามาคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่ เพราะตำรวจจะไม่รู้เลยหรือว่าเป็นรถนายกฯ นายอนุทิน กล่าวว่า คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนอะ ตำรวจไม่รู้ครับ เพราะไม่มีรถนำเป็นวันหยุดไม่มีขบวน ตนไปกับทีมส่วนตัวไม่มีการตั้งแถวรับ และไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น