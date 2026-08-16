“อนุทิน” โดนตำรวจขอค้นรถ ขณะแวะตรวจด่านบุรีรัมย์ไม่แจ้งล่วงหน้า จนท.บอกรถนายกฯ ไม่เจออะไร แต่ตรวจทั่วไปเจอแต่ “ยา”

“อนุทิน” ใช้วันหยุดลงพื้นที่บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมตำรวจ-ฝ่ายปกครองแบบไม่แจ้งล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นรถนายกฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เจ้าตัวถาม “เจออะไรไหม” ตำรวจตอบ “ไม่เจอครับ” ก่อนถามย้ำถึงด่านทั่วไปในพื้นที่ ได้คำตอบว่า “เจอแต่ยาครับ”
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นการส่วนตัว เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่าง ๆ โดยในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้า
ต่อมาเวลา 11.00 น. รถยนต์ของนายกรัฐมนตรีได้แวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณด้านหน้า สภ.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจ ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจในระดับอำเภอ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด โดยเฉพาะการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติด
ระหว่างการตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่ประจำจุดตรวจได้ขออนุญาตตรวจค้นรถยนต์ของนายกรัฐมนตรี โดยตรวจทั้งบริเวณด้านหน้ารถและด้านหลังรถตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภายหลังการตรวจค้น นายอนุทินได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า “เจออะไรไหม” เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่า “ไม่เจอครับ”
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถามต่อว่า “หมายถึงที่ตั้งด่านทั่ว ๆ ไปแถวนี้” เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตอบกลับว่า “เจอแต่ยาครับ”