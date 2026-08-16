ไม่ได้พึ่งแค่ทุ่น! มท.3 การันตีระบบสึนามิไทยปลอดภัย SOP รัดกุม เตือนทันเวลาแน่นอน

วันนี้(16 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ ทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูล จนทำให้ประชาชนเกิดความกังวล โดยย้ำว่า ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียว และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก
นายเจเศรษฐ์ ระบุว่า ทุ่นตรวจวัดสึนามิเป็นเพียง หนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทย การที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูล ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงาน เนื่องจากประเทศไทยยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้าน ทั้ง ข้อมูลแผ่นดินไหว สถานีวัดระดับน้ำทะเล ข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือ SOP สำหรับวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชน รวมถึง ระบบ Cell Broadcast เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว
“ผมขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกครับ ระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุ่น แต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลหลายแหล่ง หลายหน่วยงาน และหลายขั้นตอน เพื่อให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที”
มท.3 กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันติดตาม ตั้งคำถาม และให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว เพราะการที่ประชาชนช่วยกันให้ความสนใจเรื่องภัยพิบัติ ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้และความตื่นตัวให้กับสังคม โดยเฉพาะ ภัยสึนามิซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนควรมีความรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
“สำหรับกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเฝ้าระวัง การประเมินสถานการณ์ และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลัก ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และขอให้ทุกคนมีสติ ไม่ตื่นตระหนก แต่พร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน