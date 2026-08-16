สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธสิหิงค์ และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางโชติกา อัครกิจโสภากุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้ารับเสด็จ
โอกาสนี้ ทรงสักการะพระพุทธสิหิงค์ ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 โดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมา แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทย
จากนั้น เสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาท ทรงสักการะพระพิฆเนศ ศิลาจำหลัก จากจันทิสิงหส่าหรี (ชวาตอนกลาง) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลฮอลันดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อคราวเสด็จประพาสชวา ครั้งที่ 2 และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่าง ๆ ในสมัยศรีวิชัย อาทิ ประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย ซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระพุทธรูปนาคปรก สำริด ปางมารวิชัย สมัยศรีวิชัย จากวัดเวียง อำเภอไชยา พระวิษณุสี่กร พบที่โบราณสถานเขาพระเหนอ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บนชั้นที่สองของอาคารมหาสุรสิงหนาท ทอดพระเนตรโบราณวัตถุ สมัยลพบุรี อาทิ ประติมากรรมสำริดกะไหล่ทองอายุราว 1,000 ปี (พุทธศตวรรษที่ 16) สูง 129 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณ และประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งพบที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จากนั้น เสด็จไปยังพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ทอดพระเนตรนิทรรศการ สยามพัสตราภรณ์พิไล เทิดไท้พระพันปีฯ ซึ่งจัดแสดง ผ้าราชสำนักโบราณ และผ้าชาติพันธุ์ต่าง ๆ แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถ และพระเวชยันตราชรถ ณ โรงเก็บราชรถ