บางพลีโมเดล! อดีต รมช.เกษตร-นายกมนตรี-สจ.สมุทรปราการ จับมือสถาบันการสร้างชาติ ปลุกพลังเยาวชนอารยภิวัฒน์

อดีต รมช.เกษตร-นายกเทศมนตรี-สจ.สมุทรปราการ จับมือสถาบันการสร้างชาติ ปลุกพลัง เยาวชนอารยภิวัฒน์พิทักษ์ชุมชน สร้างภาวะผู้นำเยาวชนอนาคตประเทศ
สถาบันการสร้างชาติ โดยนักศึกษาหลัก นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)รุ่น 21 กลุ่มประเทศเช็กชิลี โดย รศ.นที ขลิบทอง อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้อำนวยการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.) รุ่นที่ 21 และประธานกลุ่มประเทศเช็กชิลี กล่าวว่า “โครงการเยาวชนอารยภิวัฒน์พิทักษ์ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำตัวแทนเยาวชนในพื้นที่หมู่ 6 หมู่7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆให้กับครอบครัวและชุมชนของตัวเอง เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาในชุมชนทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสุขอนามัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยทางไซเบอร์ ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์-คอลเซนเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันคนในชุมชนให้เกิดความปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและปิดโครงการ พร้อมให้โอวาท และมอบใบประกาศนียบัตร แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในโครงการ โดยมีคุณเบญจวรรณ จารุเพ็ญพูนผล สภาจังหวัดสมุทรปราการ คณะรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี คณะพี่อาสา คุณกาญจนา ธนะรัชต์ทวีทอง ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด,คุณกานดา กองวงษ์ ประธานคณะกรรมการเกษตร,คุณสุพรทิพย์ เทพจันตา(ครูหมวย) วิทยากรด้านสื่อมวลชน คุณณัฐพัชร์ มีเกียรติไกร(ครูป้อม)เมขลา วิทยากรเจ้าของโรงเรียนเตรียมศิลปิน Voice DNA Academy,คุณสุรศักดิ์ ศรีพิบาล(ครูตู้) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลกรโพเทนเชียล อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ ผู้อำนวยการขับเคลื่อนงานเยาวชนสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ รวมถึง ดร.ภวัต ตั้งตรงจิต จากสถาบันผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง มูลนิธิพัฒนาภูมิภาค ร่วมในโครงการเยาวชนอารยภิวัฒน์พิทักษ์ชุมชน ที่เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง
โครงการเยาวชนอารยภิวัฒน์พิทักษ์ชุมชน มีแผนการอบรมตัวแทนเยาวชน 30 คน จัดต่อเนื่อง 4 ครั้งตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-15 ส.ค.69 ครอบคลุมด้านความรู้การสื่อสารมวลชน การเป็นผู้นำเยาวชน คนดี เก่ง กล้า ด้านป้องกันภัยทางไซเบอร์ โดยพล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ตอท.) มอบหมาย 4 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์)มาให้ความรู้เยาวชนและชุมชน ในการรับมือและป้องกันภัยไซเบอร์ แก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ โดยการอบรมในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งชมรมเยาวชนอารยภิวัฒน์พิทักษ์ชุมชนให้เป็นแกนนำเยาวชนในการสอดส่องดูแลความมั่นคงปลอดภัยในด้านต่างๆ ของชุมชนต่อไป
สำหรับนสช.รุ่นที่ 21 สมาชิกกลุ่มประเทศเช็กชิลี ที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย รศ.นที ขลิบทอง อดีตรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านฯประธานนสช.รุ่นที่ 21,นางดวงเดือน แก้วปุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, นางสาวจารุภา เฟื่องสง่า ประจำผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่ประเทศไทย,นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย,คุณชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รพ.สวนปรุง,นายนันทน อินทนนท์ ทนายความหุ้นส่วนบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายเล็กซ์เพอร์ติส จำกัด ,นายพฤหัส จันลุทิน ธุรกิจส่วนตัว ร้านโยธาการ์เด้นส์,คุณจินตนา คุณณภัทร เหมแดง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผศ.ดร.ปะการัง ชื่นจิตร อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคุณชวีร์นัญ ธีร์ชากุลอนัญ เจ้าของกิจการ แกลอรี่งานศิลป์