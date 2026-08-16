“ทรงศักดิ์” เปิดศึกฟุตซอล U-18 บึงกาฬ ดัน “เพื่อนกันมันส์โนแอล” สร้างพื้นที่ปลอดปัจจัยเสี่ยง

“ทรงศักดิ์” เปิดฟุตซอล U-18 “เพื่อนกันมันส์โนแอล” ที่บึงกาฬ ใช้กีฬาสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน พร้อม สสส.-สคล. จับมือ 8 สถานศึกษาสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เผย 90.5% ของกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงลดหรือเลิกได้
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2569 ที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดโครงการ BUENGKAN U-18 FUTSAL CHAMPIONSHIP SCHOOL LEAGUE 2026 “เพื่อนกันมันส์โนแอล” ภายใต้แนวคิด “ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน” ต่อยอดการใช้กีฬาสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด กับสถานศึกษา 8 แห่งและภาคีเครือข่าย
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และสังคม โครงการนี้จึงมุ่งเปลี่ยน “สนามกีฬา” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ “สถานศึกษา” เป็นพื้นที่ปลอดภัย และดึง “ชุมชน” เข้ามามีส่วนร่วมดูแลเด็ก
พร้อมย้ำว่า การลงนาม MOU ต้องไม่จบเพียงพิธีการ แต่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริง ทั้งการป้องกัน ให้ความรู้ สร้างกิจกรรมทางเลือก และจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัย พร้อมขยายสถานศึกษาทั้ง 8 แห่งเป็นต้นแบบสู่พื้นที่อื่น
“ชัยชนะที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงการชนะในสนามแข่งขัน แต่คือการชนะใจตนเอง และเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีให้กับตัวเอง” นายทรงศักดิ์ กล่าว
ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชน ควบคู่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและทักษะชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน และยาเสพติด โดยโครงการเริ่มนำร่องตั้งแต่ปี 2561 จาก 74 ทีม ปัจจุบันขยายเป็นมากกว่า 1,190 ทีม ครบ 77 จังหวัด มีนักกีฬา 17,850 คน และโค้ชผู้จัดการทีมกว่า 4,760 คน ขณะที่บึงกาฬเข้าร่วม 12 ทีม
ผลประเมินเยาวชนที่เข้าร่วม SDN Futsal No-L Cup 2026 จำนวน 1,144 คน จาก 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า 30.3% หรือ 347 คน เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในกลุ่มนี้ 90.5% หรือ 314 คน สามารถลดหรือเลิกพฤติกรรมเสี่ยงได้หลังเข้าร่วม ขณะที่ 69.6% ระบุว่ามีระเบียบวินัยมากขึ้น มีเป้าหมายชีวิตชัดเจน และใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น
นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กีฬาไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังช่วยสร้างวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการเคารพกติกา โครงการ “เพื่อนกันมันส์โนแอล” จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันฟุตซอล แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และห่างไกลปัจจัยเสี่ยง
ขณะที่นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ระบุว่า เป้าหมายสำคัญคือการขยายพื้นที่สร้างสรรค์จากสนามกีฬาเข้าสู่โรงเรียนและชุมชน เชื่อมครู ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้ร่วมกันสร้าง “ระบบนิเวศการดูแลเด็ก” ลดพื้นที่เสี่ยงและสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพดีและมีทักษะชีวิต
สำหรับสถานศึกษาที่ร่วมลงนามทั้ง 8 แห่ง จะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แนวคิด “เพื่อนกันมันส์โนแอล” กลายเป็นวัฒนธรรมของเยาวชนที่เพื่อนชวนเพื่อนทำสิ่งสร้างสรรค์ โรงเรียนเปิดพื้นที่ และชุมชนร่วมกันดูแลเด็กและเยาวชน