เปิดตัวยิ่งใหญ่อาณาจักรธุรกิจหมื่นล้าน “AURELIAN GROUP” กลุ่มบริษัท AG เปิดตัว 17 สิงหาคม สะเทือนวงการธุรกิจ ในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย

วันนี้(16 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บจ. AURELIAN GROUP ได้มีหนังสือเชิญให้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “AURELIAN GROUP” กลุ่มบริษัท AG ธุรกิจครบวงจร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ประธานกรรมการ บจ. AURELIAN GROUP เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ในภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ท้าทาย เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส กลุ่มบริษัท AG “AURELIAN GROUP” ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทย ผ่านการรวมตัวของนักธุรกิจระหว่างตนกับเพื่อนนักธุรกิจภาคพื้นยุโรป ซึ่งสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยหลายหมื่นล้านดอลลาร์ โดยจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้พูดคุยสนทนากับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจภาคพื้นยุโรป สัญชาติอเมริกัน และได้ตัดสินใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยหลายด้านครบวงจร โดยเฉพาะพลังงาน ดาต้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฟาร์มโซลาร์เซลล์ โดยกำหนดเป้าหมายไม่ห่างจากสนามบินสากลไม่เกิน 200 กิโลเมตร หรือเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง และมีแหล่งน้ำ เพราะเป็นพลังงานที่สะอาด ผลิตไฟฟ้า โดยต้องมีน้ำหล่อเย็น
ดร.ณัฐวุฒิ เปิดเผยอีกว่า ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ตนจึงมอบหมายให้ฝ่ายบัญชียื่นคำขอจดทะเบียนกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายทะเบียนได้พิจารณาและเห็นชอบรับจดทะเบียน บจ. AURELIAN GROUP เป็นบริษัทแม่ และบริษัทเครือข่าย รวมทั้งหมด 27 บริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ AURELIAN GROUP ในกลุ่มบริษัท AG ในการประกอบกิจการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
“แนวคิดนโยบายบริหาร AURELIAN GROUP ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัท AG กับพันธมิตรและลูกค้า โดยตนใช้คำขวัญของ AURELIAN GROUP คือ VISION TRUST SUCCESS ตนขออธิบาย VISION - มีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกล TRUST - สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ SUCCESS - มุ่งสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จ ตามหลักพันธกิจ ‘มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ มั่นคง - รากฐานธุรกิจและความไว้วางใจ มั่งคั่ง - การสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจ ยั่งยืน - เติบโตในระยะยาวและรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล” ดร.ณัฐวุฒิกล่าว
ดร.ณัฐวุฒิ เปิดเผยอีกว่า ภายในองค์กรใช้หลัก TIGHT LOOSE TIGHT ในการบริหารงานองค์กร เพื่อยกระดับไปสู่มาตรฐานสากล โดยธุรกิจจะแบ่งเป็นธุรกิจลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างพื้นฐาน สัมปทานรัฐ พลังงาน โดยเฉพาะดาต้าข้อมูลในการผลิตไฟฟ้า ในฟาร์มโซลาร์เซลล์ขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การค้าระหว่างประเทศ โดย AURELIAN GROUP นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เป็นศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ เป็นคู่แข่งรายใหญ่ และส่วนแบ่งการตลาด พี่น้องประชาชนจะได้บริโภคสินค้าในราคาที่ชนชั้นล่าง ชาวบ้าน เข้าถึงได้ จับต้องได้ ลดภาระการดำรงชีพ ส่วนภาคเกษตรกรรม ลงทุนศูนย์รับซื้อข้าวเปลือกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวสารที่ผลิตโดยพี่น้องชาวนา AURELIAN GROUP จะเป็นศูนย์กลางรับซื้อ รับผลิต ส่งออกไปยังต่างประเทศ
“AURELIAN GROUP ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ได้แก่ โรงงานปุ๋ยเคมีทุกสูตร ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ชำแหละชิ้นส่วนไก่ ส่งออกรายใหญ่ รวมถึงผลิตโรงงานน้ำแข็งในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครบวงจร ในส่วนโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ จะให้บริการรถขนส่งทั่วไทยในราคาที่พี่น้องชนชั้นล่าง ชนชั้นกลาง เข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงบริหารเรือสินค้า ส่งสินค้าทั่วโลก” ดร.ณัฐวุฒิกล่าว
ดร.ณัฐวุฒิ ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือลงทุนในตลาดเงิน กลุ่มบริษัท AG ประกอบกิจการและขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนธุรกิจสุขภาพและเฮลท์แคร์ จะให้บริการครบวงจร รวมถึงศูนย์บำบัดยาเสพติด ที่แก้ไขให้ผู้ติดยากลับคืนสู่สังคม โดยดูแลเหมือนญาติ บริการทางการแพทย์อย่างมั่นใจ ไม่เปิดเผยความลับลูกค้า และในระหว่างบำบัดฟื้นฟู จะมีกิจกรรมระหว่างรักษาตัวอย่างมีมาตรฐาน และญาติเข้าพบได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงศูนย์ดูแลฟื้นฟู บำบัด รองรับผู้สูงอายุในไทยที่มีสถิติสูงขึ้น รวมถึงบริษัทกฎหมายลอว์เฟิร์มในกลุ่ม “OMNIX” ให้บริการด้านกฎหมายทุกประเภท รวมถึงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จัดแหล่งน้ำขนาดใหญ่และจำหน่ายให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
“เป้าหมายลงทุนหลายหมื่นล้านในไทย และจดทะเบียนเพิ่มทุนหนึ่งพันล้านบาท โดยตนเองถือหุ้นใหญ่ เราจะนำพา AURELIAN GROUP ยกระดับธุรกิจไปสู่ บมจ. ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนจะเปิดตัวกลุ่มบริษัท AG” ดร.ณัฐวุฒิเสริม
ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนของ CEO บริษัท ตนเองได้ลงนามแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร หรือ CEO เป็นหญิงเก่ง มากความสามารถ เก่งด้านบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ใจซื่อ มือสะอาด เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรของ บจ. AURELIAN GROUP และในกลุ่มเครือบริษัท AG ทั้งหมด แต่ตนยังไม่เปิดเผยชื่อว่าเป็นใคร รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ เป็นมือประสานสิบทิศอีกด้วย ซึ่งจะมีการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ จึงขอสื่อมวลชนติดตามการแถลงข่าว เพราะมีเซอร์ไพรส์ให้สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางธุรกิจ มาร่วมในงานเปิดตัวครั้งแรกของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ AURELIAN GROUP งานเปิดตัวเริ่ม 13.30 น. เป็นต้นไป ถึง 16.00 น.ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย