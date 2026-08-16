ดุสิตโพลกังวลมากปัญหาฟอกเงิน มองบังคับใช้กม.ไม่จริงจัง จี้รัฐจัดการตัวใหญ่ให้สิ้นซาก

สวนดุสิตโพล เสียงสูสีเคยไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงิน ที่เคยเห็นทั้งโฆษณาและคนใกล้ตัวโดน พบเบาะแสแจ้งปปง. กังวลมากปัญหาฟอกเงิน มองบังคับใช้กม.ไม่จริงจัง จี้รัฐจัดการตัวใหญ่ให้สิ้นซาก
วันนี้ (16ส.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงิน” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,151 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินหรือไม่
อันดับ 1ไม่เคย51.69%
อันดับ 2เคย48.31%
2.ประชาชนเคยมีประสบการณ์ในลักษณะใดบ้าง
อันดับ 1พบเห็นโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย57.73%
อันดับ 2ญาติ เพื่อน หรือคนใกล้ตัวได้รับความเสียหายจากภัยทางการเงิน57.01%
อันดับ 3ถูกหลอกให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน29.14%
3.หากพบเบาะแสที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ประชาชนคิดว่าควรแจ้งหน่วยงานใดเป็นอันดับแรก
อันดับ 1สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)42.57%
อันดับ 2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ35.45%
อันดับ 3ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) สายด่วน 144132.93%
4.ประชาชนคิดว่าปัญหาการฟอกเงิน ณ วันนี้ น่ากังวลมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1น่ากังวลมาก59.77%
อันดับ 2ค่อนข้างน่ากังวล34.49%
อันดับ 3ไม่ค่อยน่ากังวล4.70%
อันดับ 4ไม่น่ากังวล1.04%
5.ประชาชนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่
อันดับ 1การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจัง76.11%
อันดับ 2เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่64.55%
อันดับ 3ประชาชนบางส่วนขาดความรู้หรือยินยอมให้ขบวนการใช้บัญชี56.13%
6.ประชาชนคิดว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน
อันดับ 1จัดการกับตัวการใหญ่ ลงโทษอย่างหนัก กวาดล้างให้สิ้นซาก78.80%
อันดับ 2ธนาคารตรวจสอบตัวตนและบัญชีที่ผิดปกติให้เข้มงวดขึ้น63.77%
อันดับ 3ให้ความรู้ประชาชน เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหาย60.47%