“มท.3” สั่ง ปภ. ติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตรา หลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหว-แม้ไม่กระทบไทย แต่ย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าเมื่อเวลา 17.54 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.4 ความลึก 158 กิโลเมตร บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทยประมาณ 1,208 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการอัปเดตข้อมูลเป็นขนาด 6.8 จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และจากการตรวจสอบ ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และสตูล แต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหว เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน พร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า แม้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แต่ ปภ. โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกิดแผ่นดินไหวหรือคาดว่ามีผลกระทบจะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันที