“ธนกร” แนะ "เท้ง” ซักฟอกให้สมศักดิ์ศรี อย่าเน้นวาทกรรมมากกว่าข้อเท็จจริง มั่นใจรัฐบาลตอบได้ทุกคำถาม

“ธนกร” แนะ “ณัฐพงษ์” ยื่นซักฟอกก็ขอให้ทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรี อย่าเน้นวาทกรรมมากกว่าข้อเท็จจริงจนถูกมองว่าเป็นเพียงพิธีกรรม เย้ยข้อมูลเด็ด ไม่ใช่เปิดมากลายเป็นสร้างกระแสมากกว่าเนื้อหาข้อเท็จจริง มั่นใจรัฐบาลชี้แจงได้ทุกคำถาม
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้านี้แน่นอนว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยึดมั่นในการทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น รัฐบาลคงไม่จำเป็นต้องไปนั่งเก็งข้อสอบอะไร เพราะมั่นใจว่าสามารถชี้แจงและตอบคำถามได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านเองก็ควรต้องพิจารณาด้วยว่า ประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจริงหรือไม่ มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างไร เพราะการอภิปรายในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักจะเป็นการกล่าวหารัฐบาลโดยที่ฝ่ายค้านเองก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างไร
ส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์ระบุว่า ตราบใดที่ยังมีรัฐบาลที่บริหารประเทศใต้ระบอบสีน้ำเงิน ประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนนั้น นายธนกร กล่าวว่า ยิ่งนานวันนายณัฐพงษ์ดูเหมือนจะชื่นชอบคำว่าระบอบมากขึ้นทุกที ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีระบอบอยู่เพียงระบอบเดียว คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น และที่อ้างว่า บิลทุกใบที่รัฐบาลบริหารประเทศผิดพลาด เก็บไว้หมดทุกอย่าง จะนำมาเปิดในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น เมื่อถึงเวลาจริงๆ ก็หยิบโชว์ด้วย ไม่ใช่อ้างว่าไม่พร้อม หรือหลักฐานหาย ทั้งนี้ อยากให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีในสภาฯ อย่าเน้นแต่วาทกรรมมากกว่าข้อเท็จจริง เพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากจะถูกมองว่าใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น
“การอภิปรายหลายครั้งที่ผ่านมา ข้อกล่าวหาบางประเด็นไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรง แต่พยายามจะโยงให้เกี่ยวให้ได้ บางเรื่องเน้นสร้างกระแสมากกว่าเนื้อหาข้อเท็จจริง เอาข้อมูลในโซเชียลต่างๆ ที่จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง มายำรวมกัน จนสุดท้ายกลายเป็นแค่อาหารปรุงจืด ซึ่งถ้าหากข้อมูลไม่เพียงพอ และไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆ สู้ไม่ยื่นอภิปรายเสียยังดีกว่า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะใช้กลไกสภาฯ หักล้างข้อกล่าวหาเท็จ และชี้แจงความจริงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ” นายธนกร กล่าว