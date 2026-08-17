วัดใจ “ทองเจือ-เนวิน” ชี้ใครนั่งปลัดฯ พลังงาน - ปลัดฯ อุตสาหกรรม

ในการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามกระแสข่าวระบุว่าจะมีการเสนอชื่อ “ณัฐพล รังสิตพล” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แต่เกิดขัดข้องทางเทคนิก จึงไม่ได้รับการบรรจุเข้าวาระการประชุม
“ณัฐพล” นั่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาครบ 4 ปีแล้ว แต่บังเอิญในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ที่ “วราวุธ ศิลปอาชา” เข้ามาเป็น รมว.อุตสาหกรรม คนในกระทรวงเม้าท์ว่า มีการขบเหลี่ยม ประสานงานไม่ราบรื่น เห็นได้จากช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา “รัฐมนตรี” แทบไม่มีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นป็นอัน
“ณัฐพล” ย่อมรู้ตัวดีว่า ถ้าทำเรื่องขอขยายเวลาอยู่ในตำแหน่งอีก 1 ปีคงไม่ได้รับการอนุมัติจาก “วราวุธ” แน่... ดีไม่ดีอาจถูกส่งเข้ากรุ สำนักนายกฯ อีกต่างหาก
จึงติดต่อ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” รมว.พลังงาน เจ้านายเก่า ที่เคยเป็น รมว.อุตสาหกรรม ในช่วงที่ผ่านมา ทำงานรู้มือกันดี ขอย้ายข้ามกระทรวงไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน
ทั้ง “เอกนัฏ” และ “วราวุธ” ต่างออกมาให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน ว่า “ณัฐพล”จะไปเป็นปลัดฯ พลังงาน
ทำเอาข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ที่กำลังลุ้นจะขึ้นเป็นปลัดฯ ถึงกับเหวอ ที่อยู่ดีดี รัฐมนตรีก็เอาคนนอก เหาะข้ามหัวมานั่งปลัดฯ !
ขณะที่ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ลุ้นว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงแทน “ณัฐพล”
มีข่าวว่าเมื่อ “ณัฐพล” จะลุกจากเก้าอี้ ก็เตรียมเสนอชื่อ “ฉันทานนท์ วรรณเขจร” ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) หรือ ไม่ก็เป็น “ชญานันท์ ภักดีจิตต์” หรือ “ดร.ยี่” ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งคู่ เป็นคนนอก
แต่ “วราวุธ” ต้องการให้คนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดฯ ซึ่งว่ากันว่า คนนั้นคือ “ภาสกร ชัยรัตน์” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กำกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และในช่วงที่ผ่านมาได้รับมอบหมายงานระดับนโยบาย เช่น งานเกี่ยวกับ EEC ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อ “วราวุธ” กำหนดสเปก ไม่เอาคนนอก “ณัฐพล” ก็ดัน “ณัฏฐิยา เนตยสุภา” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คนใกล้ชิด ที่ทำงานเข้าขากัน ขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งของตนเอง แต่ยังตกลงกับฝ่ายการเมืองไม่ได้
ดังนั้น ในการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ผ่านมา จึงมีเพียงวาระการโยก “ณัฐพล” ไปเป็นปลัดฯ พลังงาน เพียงเรื่องเดียว แต่ไม่มีการการเสนอชื่อ “ภาสกร” เป็นปลัดฯ อุตสาหกรรม เพราะ “ณัฐพล” ไม่ยอมลงนามเสนอชื่อ “ภาสกร” จึงไม่มีเรื่องเข้า ครม.
ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ก่อนที่ปลัดฯคนเดิมจะลุกจากเก้าอี้ จะต้องเป็นคนเสนอชื่อปลัดฯคนใหม่ พร้อมลงนามรับรอง ก่อนเสนอเข้า ครม.
เมื่อเป็นเช่นนี้ ทาง “ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์” เลขาธิการ ครม.จึงทักท้วงว่า หาก “ณัฐพล” ไม่ได้ลงนามในการเสนอชื่อ “ภาสกร” ขึ้นเป็นปลัดฯ อาจมีปัญหาข้อกฎหมาย
แต่ “ปกรณ์ นิลประพันธ์” รองนายกฯ ด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องให้ปลัดฯ ลงนามเสนอ เพราะเป็นแค่แนวปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อกฎหมาย
ขณะที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี เห็นว่าเมื่อไม่มั่นใจว่าจะผิด หรือไม่ จึงยังไม่พิจารณาทั้งเรื่องปลัดฯ พลังงาน และ ปลัดฯ อุตสาหกรรม บอกให้คนที่เกี่ยวข้อง กลับไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อน
เรื่องนี้ มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า เอกสารที่ต้องให้ปลัดกระทรวงคนเก่า เสนอชื่อปลัดฯ คนใหม่นั้น เป็นข้อปฏิบัติทางธุรการ ไม่ใช่เป็นข้อกฎหมาย โดยผู้มีอำนาจเสนอ ครม.แต่งตั้งปลัดกระทรวง คือ รัฐมนตรี ไม่ใช่ปลัดฯ คนเก่า โดยปลัดฯ คนเก่า มีหน้าที่เพียงลงนามรับรอง เป็นเพียงขั้นตอนการกลั่นกรองเอกสารของกระทรวง ปลัดคนเดิมไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ว่าจะให้ใครมาเป็นปลัดแทน เพราะเป็นอำนาจของรัฐมนตรี และ ครม.เท่านั้น
ดังนั้น หากปลัดฯ คนเดิมไม่ได้ลงนามในเอกสาร ก็ไม่ได้ทำให้การเสนอแต่งตั้งปลัดฯ คนใหม่ ขัดต่อกฎหมาย แต่อย่างใด
หลังเกิดความวุ่นวายนี้ขึ้น ก็มีข่าวซุบซิบว่า ตอนนี้ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” ไม่อยากรับ “ณัฐพล” มาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแล้ว เพราะคนในกระทรวงฯ เริ่มมีกระแสต่อต้าน และอยากให้ลูกหม้อกระทรวงพลังงาน ขึ้นเป็นปลัดฯ มากกว่า ซึ่งมีแคนดิเดตอยู่ 3 คน ได้แก่ “วรากร พรหมโมบล” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ... “สราวุธ แก้วตาทิพย์” อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และ “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” ผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
แว่วว่า ปัญหาแย่งชิงเก้าอี้ปลัดฯ ครั้งนี้ ได้ถูกส่งไปถึง “ทองเจือ” ที่ปรึกษานายกฯ และ “เนวิน” ลูกพี่นายกฯ เป็นคนตัดสินแล้ว
มาดูกันว่า “ณัฐพล” จะถูกชี้ให้ไปเลี้ยงตัวเงินตัวทองในทำเนียบฯ หรือไม่... ใครจะได้เป็นปลัดฯ พลังงาน และใครจะได้เป็นปลัดฯ อุตสาหกรรม