“อามินทร์-บีลา“ซึ้งน้ำใจ 2 ทีมลูกหนัง “GOLOK FA CUP 2026” แบ่งเงินรางวัลรวม 200,000 บาท มอบให้ครอบครัว “ซอฟวัน อาแว”

วันนี้(15 ส.ค.)นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงบรรยากาศหลังการแข่งขันฟุตบอลรายการ “GOLOK FA CUP 2026” ซึ่งสร้างความประทับใจและความทรงจำให้กับชาวสุไหงโก-ลก โดยเฉพาะน้ำใจจากนักกีฬาและผู้จัดการทีมทั้งสองทีมที่มีต่อครอบครัวของ นายซอฟวัน อาแว นักฟุตบอลที่เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าระหว่างการแข่งขันรายการดังกล่าว
โดยทีมแชมป์ Rainbow By Aman & Alif ตัดสินใจแบ่งเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท มอบให้แก่ครอบครัวของซอฟวัน อาแว ขณะที่ทีมรองแชมป์ อาบู X น้องซีรีน ได้มอบเงินรางวัลทั้งหมดอีก 100,000 บาท ให้กับครอบครัวของซอฟวันเช่นเดียวกัน รวมเป็นเงินช่วยเหลือจากทั้งสองทีม 200,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีแฟนฟุตบอลและประชาชนที่เดินทางมาเชียร์การแข่งขันร่วมกันลงขันสมทบเงินช่วยเหลือครอบครัวของซอฟวันอีกกว่า 20,000 บาท สะท้อนถึงพลังน้ำใจและความเป็นหนึ่งเดียวของคนในพื้นที่
“สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นภาพที่น่าประทับใจ เพราะแม้การแข่งขันจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ แต่ทุกคนยังคงมีน้ำใจและไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะการร่วมกันดูแลครอบครัวของนักกีฬาที่จากไป”นายอามินทร์ กล่าว
ทั้งนี้ เหตุการณ์ฟ้าผ่าเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน Golok FA Cup 2026 ที่สนามสันติภาพ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ซอฟวัน อาแว นักฟุตบอลวัย 24 ปี เสียชีวิต และมีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย