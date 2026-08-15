“รมว.สุชาติ” ลุยชะอำ ติดตามภัยแล้ง เร่งเพิ่มน้ำต้นทุน–ขยายระบบน้ำบาดาล ช่วยกว่า 2,000 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 9,000 คน ย้ำ “น้ำต้องถึงประชาชน” เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำ และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำระยะไกล ตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อเร่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาน้ำ จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งระบบ ไม่ใช่มีแหล่งน้ำแล้วจบ แต่ต้องทำให้น้ำสามารถส่งไปถึงประชาชนได้จริง โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายภัคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปริญญา คุ้มสระพรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 นายฤกษ์ อยู่ดี ส.ส.เพชรบุรี เขต 2 จ.อ. อภิชาติ แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่
นายสุชาติ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคการเกษตร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมวางระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว
สำหรับพื้นที่อำเภอชะอำ มีโครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ บริเวณบ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้บริการน้ำแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือน และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า 7,000 ไร่ และอีกโครงการ คือ โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพ ออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำระยะไกล ตำบลห้วยทรายเหนือ สามารถผลิตน้ำบาดาลได้ถึง 4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ ตำบลสามพระยา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมกว่า 2,000 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 9,000 คน
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแนวทางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา ควบคุมคุณภาพการเจาะบ่อและระบบประปาบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดเพชรบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยง แหล่งน้ำต้นทุน ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ ให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลของแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการวางแผนขยายโครงการไปยังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอื่น ๆ ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ลดผลกระทบจากภัยแล้ง และสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาว