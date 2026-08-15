"เจเศรษฐ์" สั่งลุยไฟป่าพรุควนเคร็ง ส่งทัพ ปภ.-เฮลิคอปเตอร์ ปูพรมสยบเพลิง

วันนี้(15 ส.ค.)จากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เร่งระดมกำลังและเครื่องมือเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟในพื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว
เบื้องต้น ปภ.ส่งรถดับไฟป่า 1 คัน รถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน และรถบรรทุกเล็ก 1 คัน เข้าสนับสนุนภารกิจ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมปฏิบัติการจำนวน 5 นาย ขณะเดียวกัน ได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยภารกิจดับไฟป่า โดยอยู่ระหว่างเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือพื้นที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมสั่งการให้ ปภ.ติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกระยะ เพื่อประเมินสถานการณ์และความจำเป็นในการสนับสนุนเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงที โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างใกล้ชิด และหากมีความจำเป็นต้องใช้กำลัง เครื่องมือ หรือทรัพยากรเพิ่มเติม ให้เร่งประสานและสนับสนุนทันที เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุด