มท.3 สั่งการ กรมโยธา ฯ ต่อยอด "สวนสาธารณะหนองขอนกว้าง" โมเดลต้นแบบพื้นที่สาธารณะของประเทศ

“สวนสาธารณะหนองขอนกว้าง” จังหวัดอุดรธานี อีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มุ่งยกระดับพื้นที่สาธารณะสู่แลนด์มาร์กด้านสุขภาพแห่งใหม่ของจังหวัด เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนทุกช่วงวัย ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมการพักผ่อน การออกกำลังกาย และกิจกรรมของชุมชน ทั้งนี้ “สวนสาธารณะหนองขอนกว้าง” ถือเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ โดยได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำโครงการนี้ไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบ ในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า “สวนสาธารณะหนองขอนกว้าง” หรือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองขอนกว้าง (บริเวณค่ายประจักษ์ศิลปาคม) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 และเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ประกอบด้วย เส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวนกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2.40 กิโลเมตร ทางจักรยานและลู่วิ่งภายในกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 961 เมตร ศาลาพักผ่อน ศาลาอเนกประสงค์ ห้องน้ำบริการประชาชน ท่าน้ำ โรงสูบน้ำ และองค์ประกอบภูมิทัศน์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับทุกคน
ปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ มีผู้มาใช้บริการเพื่อออกกำลังกาย พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าโครงการสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ทั้งนี้ จากความสำเร็จของโครงการ กรมฯ ได้ขานรับข้อสั่งการ มท. 3 บูรณาการร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองขอนกว้างฯ ระยะ 2 ในพื้นที่อื่นของจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้สวนสาธารณะหนองขอนกว้างเป็น โมเดลต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ และผลักดันจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาวะ และเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน