โอละพ่อ! โซเชียล งง “ทนายอั๋น” พาอดีตนักโทษ 10 ปี คดีเรียกรับสินบน ร่วมวงแถลง ดิสเครดิตคนอื่น

เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับทนายอั๋น นายภัทรพงศ์ ศุภักษร ที่พักหลังหันมาเอาดีเรื่องของการเกาะประเด็นเลือก สว. ล่าสุด พา นายฐิติวัชร์ (นามสมมุติ) ไปยืนไลฟ์สด ยื่นเรื่องที่ ป.ป.ช. กล่าวหาบุคคลอื่น แต่หารู้ไม่ว่า คนที่เอามาชี้แผนผังมโน กลับเคยเป็นนักโทษ จำคุก 10 ปี เพราะตอนเป็นอัยการจ.ยโสธร เรียกรับเงิน 3 หมื่นช่วยเหลือ 4 ผู้ต้องหาไม่ฟ้องคดี ต้องสู้ถึง 3 ศาลตั้งแต่ต้นจนจบ ก่อนคดีถึงที่สุด ที่ศาลฎีกา มีคำสั่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ในคดีหมายเลขดำ ที่อท.89/2560 คดีหมายเลขแดงที่อท. 452/2560 ให้จำเลยต้องรับโทษจำคุก 10 ปี ตามคำพิพากษา ชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ ตามที่สำนักข่าวอิศราเผยแพร่
แม้เจ้าตัวจะ ไลฟ์สด ร่วมกับทนายอั๋น บอกว่ามีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย เคยเป็นถึงทนาย,อดีตอัยการจังหวัด,ประธาน กกต.จ.ยโสธร แต่ในทางกลับกัน ปรากฎข้อเท็จจริงอีกด้านตามคำพิพากษาข้างต้น จึงมีเหตุให้น่าสนใจว่าบุคคลดังกล่าวมีแรงจูงใจทางการเมืองใดๆ ในการร่วมเคลื่อนไหวกับทนายอั๋น หรือไม่ เป็นสิ่งที่น่าคิดและค้นหาคำตอบ
โซเชียลจึงตั้งคำถามว่า ทนายอั๋น ได้ตรวจสอบบุคคลที่จะร่วมทีมตรวจสอบผู้อื่นหรือยัง ก่อนจะมาร่วมกันแถลงข่าว มีเครดิตความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร