กมธ.ศาสนาฯ ลุยนครสวรรค์สางปม “ที่ดินวัด” ห่วงเอกสารไม่ชัดก่อชนวนพิพาทซ้ำรอยวัดป่าอดุลยาราม เตรียมออกสำรวจทั่วประเทศ

กมธ.ศาสนาฯ ลงพื้นที่นครสวรรค์ รับฟังปัญหาที่ดินวัดห่วงเอกสารไม่ชัดกลายเป็นชนวนพิพาท หวั่นซ้ำรอยวัดป่าอดุลยาราม เตรียมสำรวจปัญหาทั่วประเทศ วางระบบแก้ตั้งแต่ต้นทาง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ นำคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย น.ส.ภัทราวดี นิโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คณะที่ปรึกษา นักวิชาการ อนุกรรมาธิการศาสนา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการศาสนา พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสำหรับการตั้งและสร้างวัด ซึ่งกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจน
คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับพระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์ วัดเขาทอง และพระครูนิรันต์ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี วัดหางน้ำหนองแขม ณ วัดเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและสะท้อนปัญหา
ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือ คือ “ที่ดินของวัด” ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งที่ดิน การยกที่ดินถวายวัด ตลอดจนกระบวนการตั้งวัดและสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายคณะสงฆ์ เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่อาจปะทุขึ้นในภายหลัง
คณะกรรมาธิการฯ แสดงความกังวลว่า เมื่อมีการยกที่ดินให้แก่วัดแล้ว จำเป็นต้องเร่งดำเนินกระบวนการทางกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ควรปล่อยให้เกิดช่องว่างจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในอนาคต โดยยกกรณีปัญหาที่ดินของวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม มาเป็นบทเรียนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
นายชานนท์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังและรับทราบข้อมูลปัญหาในเบื้องต้นแล้ว พร้อมเสนอให้คณะสงฆ์จัดประชุมร่วมกัน โดยเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วม เพื่อรวบรวมและจำแนกสภาพปัญหาแต่ละประเภทอย่างละเอียด ก่อนส่งข้อมูลให้คณะกรรมาธิการฯ นำไปศึกษาพิจารณา เพื่อวางแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบในระดับประเทศ
จากนั้นจะนำผลการพิจารณาและข้อเสนอส่งต่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ เตรียมขอความร่วมมือให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด สำรวจและจัดทำข้อมูลสภาพปัญหาเกี่ยวกับที่ดินวัดทั่วประเทศ โดยจำแนกให้ชัดเจนระหว่าง ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ กับ ที่ดินของรัฐที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อตั้งวัดและสร้างวัด เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาและสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงจุด
นายชานนท์ ระบุว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่คณะกรรมาธิการฯ มีความห่วงใย เนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งกับกฎหมาย สิทธิในที่ดิน การบริหารจัดการศาสนสมบัติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชน และหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้องเร่งศึกษาและหาแนวทางป้องกันก่อนปัญหาบานปลายกลายเป็นข้อพิพาท
ภายหลังการประชุม นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ยังได้รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจำนวน 2 ฉบับ จากพระมหาจิรภัทร จิรธิติเมธี (ปานเนียม) หัวหน้าที่พักสงฆ์วัดเทพนิมิตสว่างธรรม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตัวแทนชาวบ้านในชุมชน
หนังสือดังกล่าวขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีการขอออกโฉนดที่ดิน เพื่อดำเนินการตั้ง วัดเทพนิมิตสว่างธรรม ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป