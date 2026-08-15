“ยศชนัน” ปักธง Thailand Brain Initiative มอบ OKMD นำทัพ 5 มิชชัน ปั้นสมองคนไทยสู่ New Growth Engine

“ยศชนัน” เปิด Thailand Brain Initiative ใช้วิทยาศาสตร์สมองปลดล็อกศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย มอบ OKMD เชื่อมเครือข่ายวิจัย ดัน 5 มิชชันต่อยอด Brain Science-AI-Wellness-เศรษฐกิจวัฒนธรรม สู่ New Growth Engine และ Intelligence Economy
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดแนวคิดจัดตั้ง “Thailand Brain Initiative” วางวิทยาศาสตร์สมองเป็นฐานสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพคนไทยตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน ผู้พิการ จนถึงผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “Every Mind, Full Potential” พร้อมมอบหมายสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เป็นแกนกลางเชื่อมมหาวิทยาลัย นักวิจัย แพทย์ วิศวกร ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมพัฒนา Framework สู่กรอบระดับชาติ
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวระหว่างงาน “Brain Longevity Bootcamp 2026” ซึ่ง OKMD ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 สิงหาคม 2569 ณ ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ว่า ไทยมีศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมองให้กว้างกว่าการแพทย์ โดยเชื่อมโยงสุขภาพ การเรียนรู้ ผู้พิการ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจใหม่
หากไทยสามารถศึกษาเชิงลึกถึง Neurocircuit หรือวงจรประสาท และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความรู้สึก กิจกรรมต่าง ๆ กับสมอง ฮอร์โมน และระบบชีวภาพ จะช่วยเปลี่ยนภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่อาศัยประสบการณ์ ไปสู่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และต่อยอดเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ได้
สำหรับ Thailand Brain Initiative เบื้องต้นกำหนด 5 มิชชันหลัก ได้แก่ 1. Brain Health & Well-being นำวิทยาศาสตร์สมองพัฒนาสุขภาวะและ Scientific Wellness 2. Learning & Human Potential พัฒนาการเรียนรู้แบบ Personalized 3. Neurotechnology & Disability พัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการและ Brain–Computer Interface (BCI) 4. Sensory & Neurocultural Economy ใช้ Neuroscience ถอดรหัสรสชาติ สี เสียง กลิ่น และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ 5. Brain-Inspired Computing ต่อยอดความรู้สมองสู่ Neural Network, Multi-sensory AI, Chip และ Hardware รูปแบบใหม่
ศ.ดร.ยศชนัน มองว่าไทยมีโอกาสก้าวเป็นผู้นำด้าน Sensory และ Cultural Neuroscience จากทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ขณะที่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสมองและผู้พิการต้องไม่หยุดเพียงต้นแบบ แต่ต้องไปถึงมาตรฐาน การผลิต การซ่อมบำรุง ทรัพย์สินทางปัญญา และ Commercialization เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ AI จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลสมองและค้นหา Pattern แต่ต้องเดินควบคู่กับความเข้าใจกลไกทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายได้ว่าสมองตอบสนองอย่างไรและเพราะเหตุใด ไม่ใช่เพียงรับรู้ผลจาก Algorithm
ทั้งนี้ ศ.ดร.ยศชนัน มอบหมาย OKMD เป็นโต้โผตั้งต้น Thailand Brain Initiative เชื่อม สอวช. มหาวิทยาลัย นักวิจัย แพทย์ วิศวกร ภาคเอกชน และคนต่างเจเนอเรชัน ร่วมพัฒนา Framework และผลักดันสู่กรอบระดับชาติ ตั้งเป้าให้มีความชัดเจนภายในสิ้นปี 2569
“ประเทศไทยควรเดินไปสู่ Intelligence Economy ใช้ความฉลาดและศักยภาพของคนไทยเป็นฐานการแข่งขัน เรามีคนเก่ง มีผลงานระดับโลก และมีศักยภาพที่จะทำเรื่องเหล่านี้ได้ หากสร้าง Network ขึ้นมาช่วยกันทำ” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว
“ Thailand Brain Initiative จะเป็นโอกาสสร้าง New Growth Engine เชื่อม Brain Science กับ AI, Computing, Scientific Wellness และเศรษฐกิจวัฒนธรรม สร้างรายได้ใหม่ควบคู่กับยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ภายใต้แนวคิด “Every Mind, Full Potential”ดร.ยศนันท์กล่าว