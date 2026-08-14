“อนุทิน” กราบตัก “ทักษิณ” ส่งขึ้นรถ หลังงานสวดอภิธรรมศพ “เกรียง” - ร่วมโต๊ะมื้อเย็น

“แพทองธาร” ชวน “อนุทิน” ร่วมทานมื้อเย็นกับ “ทักษิณ” ในห้องส่วนตัว หลังพิธีสวดอภิธรรมศพ “เกรียง กัลป์ตินันท์” หลังทานเสร็จ ทั้งคู่พูดคุยสั้นๆ ก่อนนายกฯ อนุทินเข้าไปกราบที่ตักอดีตนายกฯ ส่งขึ้นรถ
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย ที่วัดมงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพได้เชิญนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี 4 คน ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวกัลป์ตินันท์
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ร่วมเฟรมถ่ายภาพเดียวกันกับ 3 อดีตนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตร ได้แก่ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
จากนั้น นายอนุทินได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลในครอบครัวและผู้มาร่วมงาน โดยการรับประทานอาหารจัดขึ้นภายในห้องส่วนตัว ซึ่งไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพ
ทั้งนี้ น.ส.แพทองธารเป็นฝ่ายเดินมาชวนนายอนุทินเข้าไปร่วมรับประทานอาหารกับนายทักษิณ โดยนายอนุทินนั่งอยู่ตรงกลางโต๊ะ มีนายทักษิณและ น.ส.แพทองธาร นั่งขนาบข้าง รวมถึงนายสมชายร่วมรับประทานอาหารด้วย
ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จ นายอนุทินได้เดินมาส่งนายทักษิณขึ้นรถยนต์ โดยทั้งสองได้พูดคุยกันสั้นๆ
นายทักษิณได้ถามนายอนุทินว่า “ท่านนายกฯ ไปไหนต่อ” ขณะที่นายอนุทินตอบว่า “เดินทางกลับครับ”
จากนั้น นายทักษิณได้ขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ ขณะที่นายอนุทินได้เข้าไปกราบที่ตักนายทักษิณ ก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางออกจากวัด ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่ติดตามบรรยากาศภายหลังเสร็จสิ้นงานสวดพระอภิธรรม.