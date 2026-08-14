“บิ๊กดุลย์” รับ รมช.กลาโหมสหรัฐฯ ดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ขยาย Cobra Gold สู่ไซเบอร์-อวกาศ

“บิ๊กดุลย์” หารือ “Elbridge Colby” รมช.กลาโหมสหรัฐฯ ย้ำไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ยกระดับ Cobra Gold สู่ไซเบอร์-อวกาศ ดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมจัดทำ JVS 2026 รับมือภัยคุกคามยุคใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2569 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับนาย Elbridge A. Colby รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐฯ ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในโอกาสเดินทางเยือนภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
พล.ท.อดุลย์ ย้ำความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในฐานะพันธมิตร พร้อมผลักดันความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ให้ก้าวหน้าและเป็นรูปธรรม โดยไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่มีขีดความสามารถและความรับผิดชอบ ร่วมเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการฝึก Cobra Gold และขยายสู่มิติไซเบอร์และอวกาศ พร้อมต่อยอดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงสมัยใหม่ ทั้ง AI ไซเบอร์ อวกาศ อากาศยานไร้คนขับ และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคามในอนาคต
การหารือครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนาย Pete Hegseth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐฯ ในระยะต่อไป รวมถึงเดินหน้าจัดทำ Joint Vision Statement 2026 (JVS 2026) กรอบความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาร่าง โดยจะเพิ่มความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ไซเบอร์ และอวกาศ
สำหรับการเยือนภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกครั้งนี้ นาย Colby มีกำหนดเยือนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา โดยระหว่างอยู่ในไทยยังมีกำหนดหารือกับผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรีด้วย