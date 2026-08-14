จับตา “บิ๊กต่าย”ชง ก.ตร.เคาะโผนายพลตำรวจ ปลายเดือนนี้ มั่นใจมีข้อสรุปด้วยดี คืนความเป็นธรรม“พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ”

วันนี้(14 ส.ค.)มีรายงานความคืบหน้า การประชุมมก.ตร. (คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ) ครั้งถัดไป ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนั่งเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีการแต่งตั้งโยกย้าย (โผนายพลตำรวจ) ในช่วงวันที่ 24–31 สิงหาคม 2569 นี้
โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า กระบวนการพิจารณาจัดทำบัญชีแต่งตั้งโผนายพลตำรวจ อยู่ในช่วงขั้นตอนการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการมีความเรียบร้อยด้วยดีของคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกำหนดการในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
สำหรับโผรายชื่อนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ที่มีความอาวุโส สมควรจะได้พิจาณาเลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการ ที่สำคัญและน่าจับมองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ชื่อของ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. (ตำรวจไซเบอร์) ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการแต่งตั้งขึ้นระดับพล.ต.ท.ด้วย
เนื่องจาก พล.ต.ต.วิวัฒน์ ถือว่ามีผลงานโดดเด่น จนได้รับการกล่าวขานถึงว่า"คนทำงานดีที่ถูกลืม" มีความพร้อมทั้งอาวุโส ความรู้ความสามารถ และผลงานสำคัญเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้ง มีผลงานปราบปรามด้านไซเบอร์ ด้านการสืบสวนสอบสวนที่โดดเด่นระดับชาติ มีความเหมาะสมและลำดับอาวุโส ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ(ก.พ.ค.ตร.) ซึ่งเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคืนความเป็นธรรมให้ตำรวจทุกระดับได้วินิจฉัยให้ ก.ตร.คืนความเป็นธรรม ให้พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ เป็นอีกหนึ่งนายตำรวจที่จะได้รับการเยียวยาคืนความเป็นธรรม ในการแต่งตั้งนายพลตำรวจในห้วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
หลังจาก พล.ต.ต.วิวัฒน์ ยื่นร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร.กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเมื่อปี 2568 ตนเองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คดีจึงเข้าสู่การพิจารณา จนนำมาสู่คำวินิจฉัย เรื่องดำที่ รท.180/2568 และเรื่องแดงที่ รท.27/2569 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดยก.พ.ค.ตร.วินิจฉัย ว่า พล.ต.ต.วิวัฒน์ มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและอาวุโส (ครอง รองผบช. 3 วาระ), มีภาวะผู้นำสูง เป็นที่ยอมรับ, มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม รักษาวินัยเคร่งครัด และได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการสำคัญต่อเนื่อง
“คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรรมข้าราชการตำรวจชี้ว่า
คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจนห่งชาติไม่ได้นำความรู้ความสามารถของ พล..ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญมาเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีอาวุโสน้อยกว่าอย่างแท้จริง ทั้งที่ พล.ต.ต.วิวัฒน์ฯ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์“
ก.พ.ค.ตร. จึงวินิจฉัยว่า การใช้ดุลพินิจดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งมาตรา 82 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และมีมติให้เยียวยา โดยให้แต่งตั้ง พล.ต.ต.วิวัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ในวาระแต่งตั้งประจำปี 2569