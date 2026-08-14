“ธนกร” ฝากรัฐบาลปูพรมค้นปืน ล้างบางปืนเถื่อน สร้างความมั่นใจให้ประชาชน มั่นใจออกมาตรการปราบปรามเด็ดขาด

“ธนกร” ฝากรัฐบาลปูพรมค้นปืนทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน มั่นใจรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปราบปรามเด็ดขาด ลั่นปืนเถื่อนต้องปราบ ปืนถูกกฏหมายต้องคุม ผู้มีอิทธิพลต้องจัดการ ยาเสพติดต้องล้างให้ถึงต้นตอ
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางควบคุมอาวุธปืนว่า อยากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดปฏิบัติการปูพรมค้นปืนทุกพื้นที่ เพราะถ้าเรามีประชากร 70,000,000 คน แต่มีการครอบครองปืนถึง 10,000,000 คน แบบนี้คงไม่ไหว ควรจะต้องมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนมั่นใจว่า สุดท้ายแล้วประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษา หรืออยู่ในที่สาธารณะ ประชาชนทุกคนต้องรู้สึกว่ามีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ท่านนายกฯ ก็พูดชัดเจนว่า หลักสำคัญคือ พยายามให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใคร หากถูกใช้เมื่อไร ไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัย ก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลฯ เพราะตามขั้นตอนต้องถูกตั้งข้อหาก่อน สิ่งที่สื่อสารออกไปมีเจตนารมณ์ไม่อยากให้ทุกคนอยู่ใกล้อาวุธปืน
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาเร็วๆ นี้หรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่ต่างๆ เพราะไม่ได้มีแค่เรื่องการครอบครองปืนจำนวนมากเท่านั้น แต่มีเรื่องของปืนเถื่อนผิดกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น เชื่อว่ารัฐบาลย่อมต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดอยู่แล้ว ขณะที่ปืนที่อยู่ในระบบก็ต้องเร่งตรวจสอบและควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังด้วย ทั้งนี้ หากสามารถเดินหน้ามาตรการต่างๆ ได้อย่างจริงจัง จะทำให้สามารถลดทั้งจำนวนปืนที่ผิดกฎหมาย และการพกพาอาวุธในที่สาธารณะลงได้อย่างแน่นอน
“ปืนเถื่อนต้องปราบ ปืนถูกกฏหมายต้องคุม ผู้มีอิทธิพลต้องจัดการ ยาเสพติดต้องล้างให้ถึงต้นตอ ดังนั้น อยากให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน หันหน้ามาช่วยกันวางแนวทางเหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ไม่ใช่เอาแต่มานั่งเถียงกันว่า ยิงโจรในบ้านผิดหรือไม่ผิด หรือทำให้ประชาชนเข้าใจไปก่อนว่า รัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายห้ามป้องกันตัวเองในบ้าน แบบนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ทำเพื่อประเทศของเราก่อน เกาะกระแสเพื่อหาเสียงเอาไว้ทีหลัง เพื่อให้สังคมเรามีความปลอดภัยมากขึ้น” นายธนกร กล่าว