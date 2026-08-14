"บุญรวี" ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้นนำผลิตภัณฑ์เข้าสภา ชงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูก หลังรับฟังปัญหาพื้นที่สุราษฎร์ธานี

"บุญรวี" เตรียมยกระดับวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้นนำผลิตภัณฑ์เข้าสภา พร้อมชงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูก หลังรับฟังปัญหาจากพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 ส.ค. นาย บุญรวี ยมจินดา สส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมใจไทย คณะกรรมการประสานงานสภาผู้เเทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ในฐานะ รองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และ นายปรากาญจน์ ชีพพิทยา ประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมใจไทย พร้อมคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมใจไทย ลงพื้นที่ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ นำไปเสนอรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยไปที่ สวนลุงสงค์ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศุภชาติ ศรีเทพ เจ้าของสวนลุงสงค์ รุ่นที่ 2 ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมสวนมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง และศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ที่นำมาต่อยอดด้วยนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ไวน์น้ำมะพร้าว เซรั่ม สบู่ เป็นต้น พร้อมชมการ สาธิต วิธีการสกัดน้ำมะพร้าว นอกจากนั้นได้ไปเยี่ยมชม กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านบางกล้วย และกลุ่มวิสาหกิจ พันธุ์ใบ(ผ้าย้อมสีลูกจาก) ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีด้วย
นาย บุญรวี ยมจินดา สส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมใจไทย คณะกรรมการประสานงานสภาผู้เเทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ในฐานะ รองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การลงพื้นที่พร้อมคณะในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจากการลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ยังมีแหล่งผลิตและวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากที่มีศักยภาพ ซึ่งมีวัตถุดิบจากธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้
แต่สิ่งที่ยังเป็นข้อจำกัด คือการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายตลาดและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การตลาด และช่องทางจำหน่าย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
ดังนั้น หากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตลาด ไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งทุน ก็จะช่วยให้วัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
“ ทั้งนี้หลังจากลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และจากที่ไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมเสนอขอพื้นที่ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้มีการนำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนไปนำเสนอและจำหน่าย เพื่อขยายตลาด รวมถึงต่อยอดเชื่อมโยง ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ” นาย บุญรวี กล่าว
ด้านนายปรากาญจน์ ชีพพิทยา ประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรครวมใจไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นว่า ภาคใต้มีวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพจำนวนมาก แต่ยังขาดโอกาสในการต่อยอดและขยายตลาด โดยเฉพาะเรื่องเงินทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ จะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่ เพื่อนำไปจัดทำเป็นแนวทางเชิงนโยบาย ทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ การพัฒนามาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับภาคการท่องเที่ยวและตลาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในภาคใต้
“ภาคใต้มีของดีอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ของดีเหล่านี้ไปถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม” นายปรากาญจน์ กล่าว