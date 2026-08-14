"อนุทิน" ปัดข่าวสหรัฐฯ ตั้งฐานผลิตโดรนในไทย ไม่ใช้เรื่องทหารเจรจาภาษี ถามหาคนเปิดประเด็น ย้ำคอบร้าโกลด์เดินหน้าปกติ

นายกฯ ปัดข่าวสหรัฐฯ ตั้งฐานผลิตโดรนในไทย ยันไม่ใช้เรื่องทหารเจรจาภาษี แยกความมั่นคง-การค้า ถามหาคนเปิดประเด็น ย้ำ Cobra Gold เดินหน้าปกติ เผยถก “ศุภจี” อัปเดตเจรจาภาษีตามกรอบเวลา
เวลา 09:00 น. วันที่ 14 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย โดยปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับรายงาน
ส่วนที่จะมีการใช้เรื่องการทหารไปเจรจาภาษีการค้านั้น นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าไม่มี ซึ่งเมื่อวานนี้ นายเอลบริดจ์ โคลบี (Mr. Elbridge Colby) ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบาย (Under Secretary of Defense for Policy) ได้เข้าพบตนแต่ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการค้า ภาษี ซึ่งเป็นการเจรจาด้านการค้า แต่มีการพูดคุยความร่วมมือด้านความมั่นคง การทหาร โดยรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกัน ซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปได้ดีมาก ๆ
ส่วนจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า สหรัฐฯ เป็นแบบนี้มาตลอด เพราะปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีประเด็นที่พูดคุยกันเรื่องการค้า ส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสม Cobra Gold จะเป็นไปตามห้วงเวลาปกติหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปกติ เพราะเป็ เป็นสิ่งที่ทำมาหลาย 10 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าใครเปิดกระแสนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มี
เมื่อถามว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้ามาบ้างแล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่ออัพเดทข้อมูล ซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้