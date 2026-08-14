“เบญจพล” สั่ง กยท.ผนึกเอกชนสกัด “สารขาว” ปกป้องคุณภาพยางพาราไทยตั้งแต่ต้นทาง

“เบญจพล” มอบนโยบาย กยท.จับมือกรมวิชาการเกษตร-ภาคเอกชน เร่งสกัดใช้ “สารขาว” สารเคมีต้องห้ามในยางก้อนถ้วย หลังพบแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร หวั่นเนื้อยางแข็งคล้ายพลาสติก-สิ่งปลอมปน กระทบคุณภาพและความเชื่อมั่นยางไทย
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมบอร์ด กยท.นัดแรก ตนพร้อมด้วยนายวีริศ อัมระปาล และนายนพชัย ภู่จิรเกษม กรรมการบอร์ด กยท. ได้หารือร่วมกับนายดิษฐเดช วัฒนาพร รองผู้ว่าการยาง น.ส.งามจิตร ดวงดี ผู้อำนวยการกองการยาง กรมวิชาการเกษตร นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายธันยเชษฐ์ ประดับศรี ผู้ประกอบกิจการยางจากบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ผู้ประกอบกิจการยางจากบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปากปลอมวัตถุดิบยาง กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีต้องห้าม หรือสารช่วยจับตัวยางชนิดผง (สารขาว)ในการผลิตยางก้อนถ้วย
โดยนายดิษฐเดช รายงานให้ทราบว่า ปัจจุบันพบปัญหาการจำหน่ายและการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารช่วยจับตัวยางชนิดผงแพร่หลายอาจทำให้เนื้อยางผิดปกติ แข็งคล้ายพลาสติก ขาดความยืดหยุ่น และมีความเสี่ยงต่อสิ่งปลอมปน กระทบทั้งคุณภาพวัตถุดิบและความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมยางไทย
นายเบญจพล กล่าวว่าในที่ประชุมมีข้อเสนอที่หลากหลายและมีความเห็นร่วมกันว่า ไม่ให้มีการรับซื้อยางที่ใช้เคมีผิดประเภท และให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรทราบผลเสียของการใช้สารเคมี เพราะจะส่งผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมในระยะยาว ตนมีความห่วงใยเรื่องนี้ จึงมอบนโยบายให้ กยท.บูรณาการความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและภาพลักษณ์ยางไทย