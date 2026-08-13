"ไอติม" แฉคลิปหลักฐานคดีโกง สว. ชี้พฤติกรรมแอบอ้าง "ข้างบน" หาผลประโยชน์จากความศรัทธา-บังหน้าทุจริต

‘พริษฐ์’ เปิดคลิปหลักฐานแฉคดีโกง สว. ชี้พฤติกรรมแอบอ้าง "ข้างบน" ที่คุยกันของบุคคลในกระบวนการ หาผลประโยชน์จากความศรัทธา-บังหน้าทุจริต
เมื่อวันที่ (13 สิงหาคม) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “คลิปหลักฐานคดีโกง สว. : พฤติกรรมของผู้ร่วมขบวนการโกง สว. ที่แอบอ้างว่าทำเพื่อข้างบน” พร้อมระบุข้อความว่า ตนเชื่อว่าหลักฐานต่างๆ ที่ตนและหลายภาคส่วนได้นำเสนอเกี่ยวกับขบวนการโกง สว. ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงหลายพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและที่สังคมไม่ควรยอมรับ เช่น การจงใจวางแผนยึดกุมวุฒิสภา เพื่อหวังทำลายกลไกตรวจสอบถ่วงดุล การจ้างคนมาลงสมัครและลงคะแนนให้กับผู้สมัครในขบวนการตนเอง ตั้งแต่ระดับอำเภอ-จังหวัด การเสนอผลประโยชนน์ เพื่อควบคุมการลงคะแนนให้เป็นไปตามโพยใบสั่งในระดับประเทศ
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า การโอนเงินจากนักการเมืองไปสู่เจ้าหน้าที่ กกต. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการเลือก สว. การข่มขู่พยานที่เห็นถึงขบวนการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เปิดข้อมูลต่อสาธารณะ การกำหนดให้ สว. หรือ ผู้สมัคร สว. เซ็นใบลาออกล่วงหน้า เพื่อให้ขาดความเป็นอิสระในการทำงาน การปล่อยปละละเลย หรือการรู้เห็นเป็นใจของหน่วยงานจัดการเลือก สว. เช่น กกต. มหาดไทย การเตะถ่วงคดี และการตั้งคณะมาฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อหวังตัดตอนให้เรื่องไปไม่ถึงศาล
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า แต่อีกหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกง สว. ซึ่งมีพยานหลายคนยืนยันตรงกันคือพฤติกรรมในการแอบอ้างข้างบน เพื่อจงใจหาประโยชน์จากความศรัทธาของผู้คน ในการนำมาต่อยอดผลประโยชน์ตนเอง และในการนำมาเป็นเกราะกำบังให้กับการทุจริตของตนเอง แม้ที่ผ่านมา เราจะได้ยินคำบอกเล่าถึงพฤติกรรมดังกล่าวจากพยานบุคคล แต่ตนหวังว่าคลิปนี้ ซึ่งถูกอัดในระหว่างการพูดคุยกันของบุคคลในขบวนการโกง สว.จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าว มีอยู่จริง
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