"ทนายอั๋น” จี้กกต.เอาผิดสาวให้ถึงสส.-สจ.อำนาจฯ ปมจนท.ไต่สวนฯรับสินบน 8.6 แสน ตัดจบแค่ถูกปลดไม่ได้

"ทนายอั๋น” ร้อง กกต.ขยายผลเอาผิดคดีเลือกตั้งเพิ่ม จากกรณี จนท.ไต่สวนฯ รับสินบน 8.6 แสนบาท จะตัดจบแค่ถูกปลดไม่ได้ ต้องสาวเอาผิดให้ถึง สส.คนเบื้องหลัง สจ.อำนาจเจริญ คนให้เงิน จนท.ด้วย
วันนี้ (13 ส.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น มายื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้ขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกรณีกกต.ยอมรับว่าพนักงานสืบสวนไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต.รับเงินโอน 13 ครั้งรวม860,000 บาทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งสส.ไม่ใช่คดีฮั้วสว นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตนยื่นเรื่องให้ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงปลายปี 68 และวันนี้จึงมาติดตาม เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งในจังหวัดอำนาจเจริญ
ทนายอั๋น กล่าวว่าการกระทำของ เจ้าหน้าที่ กกต.รายดังกล่าว เป็นการประพฤติมิชอบ มีผลกระทบต่อประชาชนและกระบวนการเลือกตั้ง ที่สำคัญเงินจำนวน 860,000 บาทถูกเรียกว่าเป็นเงินสินบน และเห็นว่ากกตจะตัดจบเอาผิดแค่ปลดพนักงานสืบสวนไต่สวน คนดังกล่าวไม่ได้
แต่จะต้องดำเนินการเอาผิดไปถึงผู้ให้ คือ ผู้สมัคร สส.ในครั้งนั้นด้วย
ทนายอั๋น กล่าวว่า ตนได้นำหลักฐานให้พรรคฝ่ายค้านเปิดเผยต่อสาธารณะ จนนำไปสู่การเป็นกระแสข่าวอีกครั้ง จนนำไปสู่การยอมรับของ กกต. และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองบางพรรค โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย และ สส.ในพื้นที่
ทนายอั๋น ตั้งข้อสังเกตว่าเงิน 860,000 บาทที่พนักงานสืบสวนไต่สวนชำนาญการของกกต.รับโอนจากน.ส.ญานี สีฟ้า ส.อบจ.อำนาจเจริญ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตัวเอง แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ สส.บางคนหรือไม่ ขณะที่ญานี สีฟ้า เป็น สจ.อำนาจเจริญ ในนามพรรคภูมิใจไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับการโ อนเงินจำนวนนี้
ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ กกต.ตรวจสอบ
สส.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ นางสาวสุขสำรวย วันทนีย์ สส.เขต 1 และนางสาวญาณีนาถ เข็มนาค สส.เขต 2 ที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นคนของพรรคภูมิใจไทย
ทนายอั๋น กล่าวอีกว่า สำหรับเส้นทางการเงินนี้ จากชื่อบุคคลที่ถูกเปิดเผย พบว่าเคยถูกดีเอสไอตรวจสอบคดีการฮั้วเลือก สว. พบว่าเป็นเครือข่ายอำนาจเจริญ โดยมีชื่อ สจ.อำนาจเจริญ เป็นผู้โอนเงิน 500,000 บาท ให้กับเครือข่ายฮั้ว สว. สุราษฎร์ธานี
ส่วนกรณีที่นางสุขสมรวย ออกมาตอบโต้ว่าข้อมูลที่ตน ได้รับมาจากคู่แข่งทางการเมืองในจังหวัด ทนายอั๋น ยืนยันว่ามีสเตทเม้นท์ที่สามารถพิสูจน์ได้ และที่ผ่านมาตนเองไม่เคยถูกดำเนินคดีว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเป็นเท็จ และ กกต.ยอมรับว่ามีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่รับเงิน และให้ออกจากงานตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2568 แม้ว่า กกต. ชี้แจง ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคดีเลือก สว. แต่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สส. ทุจริต ก็ตาม
พร้อมกันนี้ ทนายอั๋น ได้ท้าให้นางสุขสมรวยฟ้องศาล เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แทนที่จะแจ้งความ