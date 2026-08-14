“ชัยชนะ เดชเดโช” จากบ้านใหญ่เมืองคอน สู่เก้าอี้รัฐมนตรี ก่อนเจอศึก “บ้องหูรอง ผกก.”

วงการการเมืองใต้วันนี้ ไม่ได้เมาท์กันแค่เรื่อง “บ้องหู” แล้ว
แต่กำลังเมาท์กันถึงคำถามว่า… “ชัยชนะ เดชเดโช” กำลังเดินเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตการเมืองหรือไม่?!
เพราะจากนักการเมืองหนุ่มเมืองคอน ที่เติบโตเร็วมาก จาก ส.ส.เขต มาเป็น ประธานกมธ.ตำรวจ ขึ้นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้กลับต้องมารับทราบข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายนายตำรวจ “ระดับ รองผกก.”
ที่สำคัญคือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของ “ชัยชนะ” ถูกโยงเข้ากับเรื่อง “การใช้กำลัง–การข่มขู่–ใช้อิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่”
แม้ทุกเรื่องที่ผ่านมา เขาไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิด และบางคดีก็มีการถอนแจ้งความ แต่เมื่อเรื่องเหล่านี้ถูกนำกลับมาเล่าต่อกันหลายครั้ง มันเลยกลายเป็น “ภาพจำทางการเมือง” ที่เขาต้องตอบให้ได้ อธิบายให้เคลียร์
เพราะการเมืองยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่ “เก่งแค่ไหน?”
แต่ยังวัดกันว่า “ใช้อำนาจอย่างไร?”
และยิ่งตำแหน่งใหญ่ขึ้น คำถามก็ยิ่งใหญ่ขึ้นตามไปด้วย
จากวันที่เป็นแค่ ส.ส.เมืองคอน อาจมีคนมองว่า เป็นเรื่องของนักการเมืองกับชาวบ้าน
แต่วันนี้เจ้าตัวเป็นถึง รองหัวหน้าพรรค และอดีตรัฐมนตรี เมื่อมีเรื่องกับตำรวจ คำว่า “บารมีบ้านใหญ่” จึงถูกหยิบขึ้นมาพูดทันที
และอย่าลืมว่า คำว่า“บารมี” กับคำว่า “ใช้อำนาจโดยมิชอบ” เป็นคนละเรื่องกัน!
อย่างแรกเป็นภาพทางการเมือง…อย่างหลังต้องพิสูจน์ด้วยพยาน หลักฐาน และกระบวนการยุติธรรม
บุคลิก และภาพจำของ “ชัยชนะ” ในวันนี้ จึงเปรียบเสมือนมี 3 ภาพซ้อนกัน
ภาพแรก...เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ของประชาธิปัตย์ ด้วยวัยเพียง 40 ปี แต่ผ่านทั้ง ส.ส. 3 สมัย... ประธานกมธ.ในสภา... รองหัวหน้าพรรค และ รัฐมนตรีช่วยฯ มาแล้ว ถือว่าขึ้นมาเร็วมากเหมือนขึ้นลิฟต์
ภาพที่สอง...นักการเมืองบ้านใหญ่ ที่มีฐานในพื้นที่ มีจุดแข็ง คือเครือข่ายการเมืองใน จ.นครศรีธรรมราช และภาคใต้ ซึ่งทำให้เขายังมีน้ำหนักในพรรคประชาธิปัตย์ แม้พรรคจะผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ภาพที่สาม...นักการเมืองที่ต้องสลัดภาพ “คนมีบารมี” ให้พ้นจากข้อกล่าวหา และนี่อาจเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเขาในเวลานี้
เพราะข่าวคดีทำร้ายร่างกายนักธุรกิจ เมื่อปี 2568 และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการข่มขู่ หรือใช้อิทธิพลที่ถูกนำเสนอในเวลานั้น ถูกนำมาเชื่อมกับข่าวล่าสุดโดยอัตโนมัติ แม้สถานะทางกฎหมายของแต่ละเรื่อง จะแตกต่างกัน
คดีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้ คือ คดี “บ้องหู รอง ผกก.ทุ่งใหญ่” ซึ่ง “ชัยชนะ” ปฏิเสธข้อกล่าวหา และคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจ
วันนี้ “ชัยชนะ เดชเดโช” นักการเมืองดาวรุ่งเมืองคอน ไม่ได้ถูกจับตาแค่เส้นทางการเมือง แต่กำลังถูกจับตาว่า “บารมี” ที่เคยเป็นจุดแข็ง จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดที่ตัวเองต้องแก้ และให้คำตอบกับสังคมให้ได้