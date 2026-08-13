กกต.ชงศาลรธน.ฟันใบแดง-อาญาย้อนหลัง "ก้องเกียรติ" เด็กกธ. เซ่นลงเลือกตั้งซ่อมทั้งที่รู้มีลักษณะต้องห้าม

"ก้องเกียรติ" เด็กกธ.อ่วม กกต.สั่งชงศาลรธน.ฟันใบแดง-อาญาย้อนหลัง พบจงใจลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสส.นครฯ ปี68 ทั้งที่รู้มีลักษณะต้องห้าม
วันนี้ (13 ส.ค.) เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. กรณีนายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ ผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช โดยมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 54 พร้อมให้ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 151 ประกอบมาตรา 42 (12) และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังนางมุกดาวรรณ เลื่องศรีนิล อดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ถูกศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี
กกต.ตรวจสอบพบว่า นายก้องเกียรติซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามา เคยถูกศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาถึงที่สุดในปี 2542 ในคดีลักทรัพย์ โดยศาลพิพากษาจำคุก 1 ปี และปรับ ก่อนลดโทษเหลือจำคุก 6 เดือน และปรับ พร้อมรอการลงโทษจำคุก 2 ปี คดีดังกล่าวทำให้นายก้องเกียรติมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 42 (12) และ ในการลงสมัครเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2568 นายก้องเกียรติได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จึงเข้าข่ายมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายก้องเกียรติรู้อยู่แล้วว่าตนเองมีลักษณะต้องห้าม แต่ยังสมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42 (12) รวมถึงเข้าข่ายแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 13 ส่งผลให้การเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 8 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายก้องเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งสส.ครั้งล่าสุดนี้นายก้องเกียรติก็ลงเลือกตั้งในเขต 7 นครศรีธรรมราชในนามพรรคกล้าธรรมแต่ก็ถูกกกต.สั่งถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครจากเหตุต้องคำพิพากษาดังกล่าว