จาก "อภิรักษ์" : อายุน้อยหมื่นล้าน เป็น "อายุน้อย 4.9 หมื่นปี" บทสรุปมหากาพย์โกงแชร์ Forex-3D

พลันที่ ศาลอาญา มีคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D (คดีหมายเลขดำ อ 853/2564) ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอภิรักษ์ โกฎธิ พร้อมพวกรวม 24 คน โดย นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวกรวม 5 คนพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ 49,110 ปี พร้อมทั้งสั่งให้จำเลยร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายรวมเป็นเงินกว่า 4,911 ล้านบาท
ขณะที่กลุ่มดารานักแสดง น.ส.สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้) พร้อมด้วยพี่ชาย และมารดา ศาลพิพากษา ยกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่ามีส่วนร่วมในการบริหารหรือร่วมฉ้อโกงแล้วนั้น ชื่อของนายอภิรักษ์ก็กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้ง
นายอภิรักษ์ โกฎธิ หรือ เจ้าของฉายา “อภิมหาเศรษฐีอายุน้อยหมื่นล้าน" "วัยรุ่นสร้างตัว” “CEO หนุ่ม Forex-3D”ที่เคยโด่งดังเมื่อ 7-8ปีก่อน เพราะเจ้าตัววางภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจอัจฉริยะ อายุน้อยร้อยล้าน ชอบโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา ทั้งรถซูเปอร์คาร์ อาทิ Lamborghini, Ferrari คอนโดมิเนียมหรู นาฬิกาเรือนละหลายสิบล้าน และชอบถ่ายภาพคู่กับดารา ไฮโซ และคนมีชื่อเสียง
อภิรักษ์ เริ่มต้นจากการทำธุรกิจศัลยกรรมความงาม และขยับขยายสร้างบริษัท RMS Familia นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ ก่อนเปิดตัวแพลตฟอร์มการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ในชื่อ "Forex-3D"
บริษัทของเขาโด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยกลยุทธ์ ดึงดารานักแสดง ไฮโซ และบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมลงทุนและร่วมงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
จุดเริ่มต้นและการสร้างความน่าเชื่อถือนี้อยู่ในปีพ.ศ. 2558 – 2562 โดยโมเดลธุรกิจอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มเทรดเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยมีระบบ AI และทีมงานมืออาชีพเทรดให้
เงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำเริ่มที่ 15,000 บาท ต่อมาปรับเป็น 50,000 บาท เสนอผลตอบแทนสูงถึง 10% – 15% ต่อเดือน การันตีเงินต้น 100%
ลักษณะนี้จึงเหมือนกับกลไกแชร์ลูกโซ่ โดยจูงใจให้ผู้ลงทุนชวนคนรู้จักมาร่วมลงทุนเพิ่ม รับค่าคอมมิชชันเป็นเปอร์เซ็นต์ตามชั้น ทำให้มีผู้หลงเชื่อมากกว่า 9,800 ราย มูลค่าความเสียหายจริงหมุนเวียนหลักพันล้านถึงหมื่นล้านบาท
แต่แล้วความรุ่งเรืองไม่คงอยู่นาน โดยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ผู้ลงทุนเริ่มไม่ได้รับเงินปันผลตามกำหนด และถูกบ่ายเบี่ยง
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 กลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษ (คดีพิเศษที่ 153/2562)
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทไม่มีการนำเงินไปเทรด Forex จริง แต่เป็นการนำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้ผู้ลงทุนรายเก่า
หลังจากนั้น "อภิมหาเศรษฐีอายุน้อยหมื่นล้านรายนี้ก็ตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศ แต่ปี 2564 ก็ลอบกลับเข้าไทยจนถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด
นายอภิรักษ์ถูกจำคุกมากว่า 5 ปีเศษ จนถึงวันนี้ 13 สิงหาคม 2569 ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์กับพวกรวม 5 คน คนละ 49,110 ปี ถือเป็นบทสรุปของมหากาพย์ "แชร์ลูกโซ่ Forex-3D และนายอภิรักษ์ นักธุรกิจอายุน้อยหมื่นล้าน ไปพร้อมๆ กัน.