สหกรณ์โพนยางคำ ร้อง "ธรรมนัส" ช่วยแก้หลังประสบปัญหาขาดทุน หวั่นกระทบสมาชิกกว่า 6,000 ครอบครัว

สหกรณ์โพนยางคำ บุกพรรคกล้าธรรม ร้อง “ธรรมนัส” เร่งช่วยแก้ปัญหาคดีความ-สัญญาเช่าโรงฆ่าสัตว์-ภาระต้นทุน หลังประสบปัญหาขาดทุน หวั่นกระทบสมาชิกกว่า 6,000 ครอบครัว
วันนี้ (13ส.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่พรรคกล้าธรรม ตัวแทนสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด นำโดยนายไพฑูร อุโท ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เข้ายื่นหนังสือถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์และสมาชิก
ตัวแทนสหกรณ์ฯ ระบุว่า ปัจจุบันมีปัญหาหลายด้านที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับ คดีความต่างๆ ที่สหกรณ์เป็นโจทก์และมีคำพิพากษาให้สหกรณ์ชนะคดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องการชำระเงินตามคำพิพากษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ จึงต้องการขอคำแนะนำด้านกฎหมายและแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม
ประเด็นที่สอง คือ สัญญาต่างๆ ระหว่างสหกรณ์กับลูกค้าและผู้รับจ้าง ซึ่งสหกรณ์เห็นว่าอาจมีบางกรณีที่อยู่ในฐานะเสียเปรียบ จึงต้องการให้ฝ่ายกฎหมายช่วยตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก
ส่วนประเด็นที่สาม เกี่ยวข้องกับ การเช่าโรงฆ่าสัตว์ GMP ของกลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีแนวโน้มว่าสหกรณ์จะต้องเช่าจากกรมธนารักษ์ โดยค่าเช่าคิดจากมูลค่าอาคารประมาณร้อยละ 3 ต่อปี หรือเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี
“ปัจจุบันมีภาวะขาดทุนและต้องแบกรับภาระต้นทุนหลายด้าน จึงต้องการให้ช่วยพิจารณาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึงแนวทางกำหนดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของสหกรณ์”
นอกจากนี้ ยังมี โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ของสหกรณ์ฯ งบประมาณ 420 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์มีแผนขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ยังติดขัดปัญหาหลายด้าน จึงขอให้ช่วยผลักดันโครงการให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยเบื้องต้นสหกรณ์ได้ใช้งบประมาณในการออกแบบโครงการไปแล้วประมาณ 1 ล้านบาท
ขณะที่สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจหลายรายการ อาทิ สัญญาเช่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ค่าเช่าเดือนละ 590,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี รวมถึงสัญญาซื้อขายเนื้อโค ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดจุดจำหน่ายสินค้า และเอกสารเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าให้กับห้างค้าปลีก โดยสหกรณ์ต้องการให้มีการตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่กระทบต่อสมาชิก
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ เป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคที่มีชื่อเสียงมานานของจังหวัดสกลนคร มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่สกลนคร นครพนม รวมถึงพื้นที่อื่นๆ และมีสมาชิกกว่า 6,000 ครอบครัว ซึ่งวันนี้ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ได้นำเรื่องเข้ามาร้องเรียน โดยมี สส.จังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 คนร่วมประสานงาน
“วันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการเกษตร จะรับเรื่องไว้และร่วมกันแก้ไขปัญหา” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส ระบุด้วยว่า ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว โดยจะให้คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชุดใหม่หารือร่วมกับฝ่ายกฎหมายโดย ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละประเด็น ผมฝากพี่น้องสมาชิกของสหกรณ์ทุกท่านว่า อย่าพึ่งกังวลใจในเรื่องนี้ เดี๋ยวพวกเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหา พรรคกล้าธรรมจะประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องและติดตามปัญหาของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป