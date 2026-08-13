สภาพัฒน์รับนายกฯเรียกถกหลายเรื่อง ดันโครงการใหญ่ชลประทาน ปัดสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนดเพื่อดาต้าเซนเตอร์

“เลขาฯสภาพัฒน์” เผย นายกฯเรียกคุยหลายเรื่อง เร่งดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้า ครม. หลังค้างเติ่งอยู่กษ. ปัดสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด เพื่อดึงน้ำให้ดาต้าเซนเตอร์ บอกไม่เกี่ยวกันเลย
วันนี้ (13ส.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่า นายกฯเรียกตนให้มาคุยเรื่องงาน โดยเฉพาะเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐฯแต่อย่างใด โดยเป็นการหารือเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ และอีก 2-3 เรื่อง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส จะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่ นายดนุชา กล่าวว่า เป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกฯเรียกตนมาพบ เพื่อให้ช่วยประสานเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทาน ที่เป็นโครงการใหญ่ๆ ทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ชัยนาท-ป่าสัก ป่าสัก- อ่าวไทย ที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาว ปัจจุบันทั้งสองโครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์ฯมาแล้ว แต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกฯฝากให้ตนไปช่วยประสาน ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 2 แสนกว่าล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลก หรือธนาคารพัฒนาเอเชีย ส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คอยดูอยู่แล้ว ขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่า โครงการไหนที่สำคัญ และให้เร่งออกมา
เมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด จ.จันทบุรี นายดนุชา กล่าวว่า ไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้ แต่ยอมรับว่า เรื่องนี้มีทั้งบวกและลบ แต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไร ส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น ลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้น ในทางเทคนิคตนไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม ตนเห็นในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงโครงการดังกล่าวกับเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่ยอมรับว่า ในภาคตะวันออกเรื่องน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพยามเชื่องอ่างเก็บน้ำหลายอ่างเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคครัวเรือน และหากตรวจสอบดูจะรู้ว่า พื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก จากที่เราส่งออกไปเยอะทำให้ชาวบ้านปลูกกันมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากดาต้าเซ็นเตอร์พื้นที่ดังกล่าวยังมีอุตสาหกรรมอีกหลายอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอยู่ ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดี ส่วนที่ไปพูดกันในโซเชียลมีเดียว่าจะเอาน้ำไปให้ดาต้าเซ็นเตอร์นั้น ขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ และไม่เข้าใจว่าไปออกลูกนั้นได้อย่างไร ตนไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไร แต่เรื่องพวกนี้ต้องดูให้ดี