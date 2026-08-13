ความก้าวหน้าการรักษาโรคจอประสาทตา เพิ่มโอกาสคืนเวลาคุณภาพให้ผู้ป่วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาจากไทยและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงาน “Even Better: Expanding the Limits of Time” ถ่ายทอดความก้าวหน้าด้านการรักษาที่มุ่งสนับสนุนทั้งผลลัพธ์ทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มโรคจอประสาทตา ไม่ว่าจะเป็น โรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดเปียก (nAMD) โรคจุดรับภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน (DME) และภาวะเส้นเลือดดำในจอประสาทตาอุดตัน (RVO) เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมาก โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการรักษาใหม่ที่มุ่งตอบโจทย์ทั้งการควบคุมโรคและการลดภาระการรักษาและการเดินทางมาโรงพยาบาล ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีเวลาสำหรับการใช้ชีวิต การทำงาน และครอบครัวมากขึ้น อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดการประชุมวิชาการ “Even Better: Expanding the Limits of Time” โดยได้รับเกียรติจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาชั้นนำจากประเทศไทยและต่างประเทศร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ได้แก่ รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคจอประสาทตา โรงพยาบาลศิริราช และประธานชมรมจอตาแห่งประเทศไทย, รศ.พญ.โสมนัส ถุงสุวรรณ จากโรงพยาบาลศิริราช, รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล และ ศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุตม จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ.พญ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ Prof. Neil M. Bressler, MD เพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางคลินิกล่าสุดและความก้าวหน้าด้านการรักษาโรคจอประสาทตาในปัจจุบัน
หนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ ความก้าวหน้าของการรักษาโรคจอประสาทตาด้วยยากลุ่ม Anti-VEGFs โดยข้อมูลทางคลินิกล่าสุดชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของนวัตกรรมการรักษาด้วยยาใหม่ในกลุ่มนี้ช่วยให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งสามารถยืดระยะห่างระหว่างการรักษาออกไปได้นานถึง 24 สัปดาห์ ซึ่งช่วยลดภาระจากการเดินทางมารับการรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีเวลาสำหรับครอบครัว การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ขณะที่ยังคงเป้าหมายสำคัญในการรักษา นั่นคือ การมองเห็นและควบคุมโรคได้ในระยะยาว
ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับการวินิจฉัยรวมถึงการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยรักษาการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว
การประชุม “Even Better: Expanding the Limits of Time” สะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดูแลรักษาโรคจอประสาทตาในปัจจุบัน และความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางคลินิก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการรักษาที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว