“สกลธี” ชี้ 1-2 วันรู้ผลสอบ "ชัยชนะ" รับถ้าจริงกระทบภาพลักษณ์ปชป. ไม่ปกป้องมีมูลพรรคจัดการแน่

แกนนำปชป. เผย 1-2 วันรู้ผลสอบ “ชัยชนะ” ปมตบบ้องหูรอง ผกก.ทุ่งใหญ่ ยอมรับหากจริงกระทบภาพลักษณ์ปชป. ยันไม่ปกป้องคนผิด รอหลักฐาน-พยาน-คลิปมัด หากพบมีมูล พรรคมีมาตรการจัดการแน่นอน
วันนี้ (13ส.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีตำรวจเรียก นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย จากกรณีถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กลางงานศพ ว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ระหว่างตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงควบคู่กับกระบวนการของตำรวจ
นายสกลธี กล่าวว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาทราบว่านายชัยชนะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว จากนี้พรรคจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพิจารณามาตรการที่เหมาะสม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการบริหารพรรค และจะออกมาแถลงเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากพรรคเพิ่งรับทราบข่าวในช่วงเวลาใกล้เคียงกับสื่อมวลชน
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่ หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งนายชัยชนะและรองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ ปฏิเสธว่าไม่มีเหตุรุนแรง แต่ต่อมากลับมีการแจ้งความดำเนินคดี นายสกลธี กล่าวว่า อาจมีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากนายชัยชนะดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค แต่ต้องรอข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน
นายสกลธี ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แม้จะเดินทางไปร่วมงานศพ แต่ไปคนละวันกับวันที่เกิดเหตุ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลจากนายชัยชนะ ตำรวจ และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากข้อเท็จจริงชัดเจนและพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พรรคมีมาตรการดำเนินการอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม นายสกลธี ยอมรับว่า หากเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงย่อมสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์พรรค แต่ขณะนี้ยังต้องรับฟังหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง ไม่สามารถสรุปได้ก่อนทราบรายละเอียดทั้งหมด
สำหรับการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายสกลธี กล่าวว่า ต้องพิจารณาคำให้การของรองผู้กำกับฯ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ พยานแวดล้อม รวมถึงคลิปวิดีโอ หากมีภาพชัดเจนก็คงปฏิเสธได้ยาก แต่ต้องพิจารณาบริบทและลักษณะของเหตุการณ์ประกอบด้วย
เมื่อถามว่าพรรคจะเร่งดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากภาคใต้เป็นฐานเสียงสำคัญ และนายชัยชนะเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายสกลธี กล่าวว่า จากที่ได้พูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจน