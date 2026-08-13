“โรม” หนุนเอาผิดเป็นเยี่ยงอย่าง “ชัยชนะ” หากตบบ้องหูจริง จี้สอบขรก.ช่วยหาเสียงส่อ “ช่วยน้ำเงินด้วย”

สส.พรรคส้ม หนุนเอาผิด “ชัยชนะ” หากตบบ้องหูรอง ผกก.ทุ่งใหญ่ จริง เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง โยงปมข้าราชการช่วยหาเสียง ข้องใจวางตัวเป็นกลางจริงหรือไม่ จี้สอบถึงวินัย-กฎหมาย หากมีพฤติกรรม “ช่วยน้ำเงินด้วย”
วันนี้ (13ส.ค.) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีตำรวจเรียก นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย จากกรณีถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กลางงานศพ ว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง หากผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า นายชัยชนะเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และเคยเป็นรัฐมนตรี แม้ตนยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด แต่หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏเป็นข่าว ก็สนับสนุนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม นายรังสิมันต์ตั้งข้อสังเกตว่า หน่วยงานราชการรวมถึงตำรวจต้องไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความคาดหวังให้ข้าราชการช่วยเหลือในการหาเสียง ก็จำเป็นต้องตรวจสอบต่อว่า ที่ผ่านมาเคยมีแนวทางปฏิบัติหรือการช่วยเหลือทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวหรือไม่
“สิ่งที่ผมสนใจคือ ถ้ามีความคาดหวังว่าจะต้องมีส่วนราชการไปช่วยในการหาเสียง มันก็อดคิดไม่ได้ว่าที่ผ่านมาแนวทางปฏิบัติที่เคยทำกันมาเป็นอย่างไร เช่น เคยช่วยกันมาก่อน ตอนนี้ไม่ช่วยกันแล้วหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้ การวางตัวของข้าราชการที่ต้องเป็นกลาง ยังเป็นกลางหรือไม่”
นายรังสิมันต์กล่าวว่า หากตรวจสอบแล้วพบพฤติกรรมในลักษณะ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ก็ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดทางวินัยหรือกฎหมายอื่นหรือไม่ พร้อมเห็นว่าควรดำเนินการตรวจสอบทั้งในมิติทางวินัยและกฎหมายให้ครบถ้วน